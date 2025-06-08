Все прекрасно с экологией: в сети вирусится смешное видео о Запорожье: в ТикТок появилось смешное видео

Один из комментаторов пишет, что давно покинул Запорожье, но "вкус воздуха" помнит до сих пор

В социальных сетях стремительно распространяется сатирическое сообщение, созданное с помощью искусственного интеллекта. В нем бабушку, спокойно отвечающую на вопрос о жизни в Запорожье, под конец ролика "разоблачает" собственный крокодиловый хвост — как шутливый намек на экологическую ситуацию в регионе.

Данное видео было опубликовано в TikTok. Диалог выглядит довольно обыденно: "Как вам живется в Запорожье? — Нормально живется. — А говорят, у вас здесь с экологией не очень. — Да все выдумки". Однако неожиданный поворот в конце вызывает волну эмоций у зрителей.

Комментарии к видео — не менее остроумные, а иногда и саркастические. Один из пользователей иронизирует: "Вам не кажется, что с ней что-то не так? У всех по 2 хвоста, а у нее — 1?". Другой в шутку отмечает, что в Кривом Роге ситуация еще более интересная: "Приезжайте в Кривой Рог, у нас уже по 2 растет".

Впрочем, в комментариях есть и более серьезные настроения. Один из корреспондентов отмечает, что "с ИИ уже живется страшно", намекая на силу современных технологий и умение нейросети создавать визуально убедительные, хоть и абсурдные сцены. Некоторые делятся личным опытом — житель Запорожья вспоминает, что воздух в городе был хуже советских времен, когда об экологических нормах говорили гораздо меньше.

Один из комментаторов пишет, что давно покинул Запорожье, но "вкус воздуха" помнит до сих пор. А другой подтверждает, что экологические проблемы в городе — не вымысел, намекая, что сатирическое видео попало "в яблочко".

Да, шутливый ролик с "хвостом" бабушки стал поводом для обсуждения серьезной темы — состояния окружающей среды в украинских промышленных городах.

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