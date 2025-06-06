Ковбой-кондуктор у дніпровському тролейбусі вразив місцевих: подивіться фото

У соцмережах дніпряни активно обговорюють "тролейбусного ковбоя" та діляться враженнями

У Дніпрі пасажири тролейбуса №16 стали свідками справжнього міського курйозу: на зміну заступив кондуктор, якого не сплутаєш ні з ким. Літній чоловік із вусами вийшов на маршрут у яскраво-зеленому костюмі, поверх якого — синя жилетка.

Завершує образ великий коричневий ковбойський капелюх, немов він щойно зійшов зі зйомок вестерну. Про це повідомили в місцевих пабліках.

Цей колоритний персонаж одразу привернув увагу пасажирів — у місті заговорили про нового "шерифа" громадського транспорту.

За словами очевидців, чоловік працює в другому депо й відомий не тільки незвичним виглядом, а й поведінкою. Періодично він ходить салоном із віником у руках, махаючи ним — кажуть, що "ганяє чортів". Іноді, за словами дніпрян, може повеселити оточуючих дивними репліками чи зверненнями до жінок, утім, без жодної агресії.

У соцмережах дніпряни активно обговорюють "тролейбусного ковбоя" та діляться враженнями:

Дуже добрий дідусь! Нормальна весела людина;

Він уже давно так ходить, а ви тільки помітили.

Хтось ставиться до його присутності з іронією, інші — з теплом і повагою. Багато хто вважає, що такі міські персонажі роблять будні веселішими. За словами користувачів, дідусь виконує свої обов’язки, хоч і має дещо незвичну манеру поведінки.

Тепер дехто з жителів Дніпра спеціально чекає на "шерифа" в тролейбусі №16, аби хоч раз проїхатися з ним і на власні очі побачити місцеву легенду, яка вже стала частиною міста.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в мережі завірусилося відео з тренажерної зали, на якому чоловік одночасно виконує силову вправу — слем із м’ячем — і спокійно розмовляє по телефону, притиснувши його плечем. Така несподівана багатозадачність розсмішила тисячі глядачів.