Проблема не тільки в обстрілах: депутат розповів, чи буде в Україні дефіцит газу

Загроза нестачі блакитного палива є цілком реальною, вважає Кучеренко

Дефіцит газу в Україні – не просто слова, а цілком ймовірна реальність, яка може настати вже найближчим часом. Через масовані атаки Росії на газосховища та інфраструктуру видобутку на закупівлю необхідного обсягу палива потрібно витратити ще 1 мільярд євро – ймовірно, газ доведеться купувати у Норвегії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. "Внаслідок масованих російських атак на нашу газову інфраструктуру у нас може бути дефіцит газу. Половину ми знайшли, не вистачає ще на 1 млрд євро. Я говорю з прем'єром Норвегії про можливість закупівель", – повідомив глава держави.

"Нафтогаз" під вогнем критики

Утім, народний депутат та колишній міністр з питань ЖКГ Олексій Кучеренко в коментарі для "Телеграфу" заявив, що проблема є значно глибшою й не обмежується самими наслідками російських ударів. Він підтвердив: атаки дійсно були – в лютому та березні – однак нагадав, що це лише частина загальної картини:

"Дійсно, президент шість дні тому звернувся до українців та звернув увагу на те, що нас може очікувати дефіцит газу. Але мені здається, президента трошки або не трошки не доінформовують. Бо він пов’язує газову проблему виключно з атаками РФ. Я беруся стверджувати, що ракетно-дронові атаки та відповідні руйнації газової інфраструктури – це десь 40%, може половина проблеми. А інша половина – це абсолютно неефективна, безконтрольна діяльність НАК "Нафтогаз", – сказав експерт.

За його словами, обсяг газу, який Україна має імпортувати цьогоріч, становить близько 5 мільярдів кубометрів. Водночас втрати через атаки, навіть з урахуванням наслідків, – не більше 2 мільярдів кубів.

"Частина грошей у "Нафтогазу" є, частини немає. І тому постає питання: а де ж ці три мільярди? Куди вони поділися? І чого раптом у "Нафтогазу" немає цих грошей?", – розповів народний обранець.

Кучеренко підкреслив, що в нинішніх умовах питання стоїть не лише в рятуванні НАК "Нафтогаз", а й в безпеці українців: "З одного боку, треба рятувати себе – нас із вами, українців. Треба шукати гроші для "Нафтогазу", щоб закуповувати газ по імпорту в Європі і через транскордонні перетини закачувати через Словаччину, Угорщину, Польщу. А з іншого – вибачте, розбиратися з тим, які миші з’їли ці 3 мільярди кубів і ті гроші, яких не вистачає".

Імпортні потоки з ЄС. Джерело: Українська енергетична біржа

Депутат висловив надію та сподівання на те, що президент Зеленський зможе достеменно розібратися у ситуації та куди саме в "Нафтогазі" зникають і гроші, і саме паливо. Він також наголосив на необхідності проведення повного аудиту "Нафтогазу" та заявив, що особисто повідомляв про це очільнику компанії Сергію Корецькому.

Газ є, але часу обмаль

Наразі, за словами депутата, закачка газу до сховищ триває – щодня близько 50 мільйонів кубометрів, при загальній меті досягти позначки в 13,2 мільярда кубів. Кучеренко також окремо наголосив, що газ на європейському ринку є – купити його можливо, однак діяти треба вже зараз.Наразі, за словами депутата, закачка газу до сховищ триває – щодня близько 50 мільйонів кубометрів, при загальній меті досягти позначки в 13,2 мільярда кубів.

Наповненість сховищ в країнах Європи. Джерело: Українська енергетична біржа

"В Європі вистачає газу. Це дуже потужний ринок – і Норвегія, і Алжир, і скраплений газ зі США (обидві країни є значними постачальниками газу в Європу), і внутрішній видобуток. Але контрактувати обсяги треба на зиму заздалегідь, щоб мати гарантоване постачання", – повідомив експерт.

В інфографіці, опублікованій наприкінці квітня 2025 року, НАК "Нафтогаз продемонстрував ключові результати проходження опалювального сезону 2024/2025. Попри постійні загрози з боку Росії, компанія відзвітувала про завершення сезону без відключень тепла та газу, максимальний видобуток склав 14,6 мільярда кубометрів, рівень розрахунків – 90%, а бюджетні надходження – понад 104 млрд грн.

Одним із ключових викликів, як раніше писав "Телеграф", залишається фізичне наповнення сховищ. Станом на квітень 2025 року в підземних сховищах було всього 5,5 мільярдів кубометрів, з яких лише 0,8 млрд були активно доступні, решта – буферний газ або обсяги нерезидентів. На додачу, критичну роль у газовому балансі відіграє тиск у системі, який підтримувався також завдяки транзиту. Із припиненням транзиту російського газу 1 січня 2025 року Україна втратила важливий інструмент стабілізації системи.

Чому система може не витримати

За словами експерта Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, перед опалювальним сезоном 2023/2024 років у підземні сховища газу України було закачано 16 мільярдів кубометрів ресурсу. З них близько 13 мільярдів становив український газ, решта — 3–3,5 мільярда — належала трейдерам. Саме цей трейдерський обсяг, за словами експерта, забезпечував додатковий тиск у системі, що полегшувало підйом газу для споживання. Окрему увагу Корольчук звернув на транзитний газ. У середньому 1,5 мільярда кубометрів на місяць циркулювали через систему — цей обсяг створював тиск, необхідний для нормальної роботи ГТС без значного використання технічного газу для компресорів. Він підкреслив: без транзиту і газу трейдерів труднощі з забезпеченням могли б виникнути ще у попередньому опалювальному сезоні.

На тлі цього досвіду експерт вважає, що до наступного сезону потрібно закачати до підземних сховищ щонайменше 15–17 мільярдів кубометрів газу. Зараз у сховищах наявні понад 5 мільярдів кубів, ще приблизно 5 мільярдів планується отримати з внутрішнього видобутку. Водночас до повної безпеки бракує ще близько 5 мільярдів. За словами Корольчука, у разі холодної зими обсяги відбору зростуть, тому ідеальний варіант — запаси на рівні 17 мільярдів кубометрів.

Дані ExPro свідчать: з 17 квітня до 24 травня 2025 року Україна закачала 1,06 млрд кубометрів газу до підземних сховищ, що більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Добові обсяги закачування сягали 47 млн кубометрів – найвищий показник з жовтня 2023 року. Основним імпортером газу залишається НАК "Нафтогаз", але активізувалися і приватні трейдери. Основні маршрути поставок: Угорщина (9,1 млн куб м/добу), Польща (5,9 млн куб м/добу), а від середини травня – і Словаччина. Окрім того, розглядається використання маршруту так званого "вертикального коридору" через Грецію, Болгарію та Румунію.

Закачування газу до українських сховищ. Джерело: ExPro

Експерти прогнозують, що для надійного проходження ОЗП 2025/2026 року в сховищах має бути від 13 до 17 млрд куб. м газу. За наявних умов це означає необхідність якнайшвидшого контрактування імпортних обсягів. Імпортна пропускна спроможність України становить до 57 млн куб. м на добу — технічно достатньо, однак за відсутності своєчасних контрактів ризик зриву постачань зберігається. У цьому контексті важливою є активізація приватного сегмента. Уряд розглядає можливість стимулювання комерційного імпорту, зокрема через зменшення ролі "Нафтогазу" в забезпеченні бізнесу, що дозволить зменшити тиск на державні ресурси.

На рівні домогосподарств, за словами Кучеренка, тарифи залишаться незмінними — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ). Для забезпечення пільгових постачань уряд зобов’язав "Укрнафту" продавати газ "Нафтогазу" для потреб населення. Це рішення має зменшити імпортне навантаження на державу і частково врівноважити дефіцит ресурсу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф", що українці щомісяця мають сплачувати рахунки за комунальні послуги, тому з настанням червня багатьох традиційно турбує питання: чи зросли тарифи на початку місяця та скільки доведеться заплатити за КП влітку?