Проблема не только в обстрелах: депутат рассказал, будет ли в Украине дефицит газа

Угроза нехватки голубого топлива вполне реальна, считает Кучеренко.

Дефицит газа в Украине – не просто слова, а вполне вероятная реальность, которая может наступить уже в ближайшее время. Из-за массированных атак России на газохранилища и инфраструктуру добычи на закупку необходимого объема топлива нужно потратить еще 1 миллиард евро – вероятно, газ придется покупать в Норвегии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "В результате массированных российских атак на нашу газовую инфраструктуру у нас может быть дефицит газа. Половину мы нашли, не хватает еще на 1 млрд евро. Я говорю с премьером Норвегии о возможности закупок", – сообщил глава государства.

"Нефтегаз" под огнем критики

Впрочем, народный депутат и бывший министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко в комментарии для "Телеграфа" заявил, что проблема значительно глубже и не ограничивается только последствиями российских ударов. Он подтвердил: атаки действительно были – в феврале и марте – однако напомнил, что это лишь часть общей картины:

"Действительно, президент шесть дней назад обратился к украинцам и обратил внимание на то, что нас может ожидать дефицит газа. Но мне кажется, президента немного или не чуть-чуть не доинформируют. Потому что он связывает газовую проблему исключительно с атаками РФ. Я берусь утверждать, что ракетно-дроновые атаки и соответствующие разрушения газовой инфраструктуры – это где-то 40%, может половина проблемы. А другая половина – это абсолютно неэффективная, бесконтрольная деятельность НАК "Нафтогаз", – сказал эксперт.

По его словам, объем газа, который Украина должна импортировать в текущем году, составляет около 5 миллиардов кубометров. В то же время потери из-за атак, даже с учетом последствий, – не более 2 миллиардов кубов.

"Часть денег у "Нефтегаза" есть, части нет. И поэтому возникает вопрос: а где же эти три миллиарда? Куда они делись? И чего вдруг у "Нефтегаза" нет этих денег?", — рассказал народный избранник.

Кучеренко подчеркнул, что в нынешних условиях вопрос стоит не только в спасении НАК "Нафтогаз", но и в безопасности украинцев: "С одной стороны, надо спасать себя — нас с вами, украинцев. Надо искать деньги для "Нафтогаза", чтобы закупать газ по импорту в Европе и через трансграничные пересечения закачивать через Словакию, Венгрию, Польшу. А с другой – извините, разбираться с тем, какие мыши съели эти 3 миллиарда кубов и деньги, которых не хватает".

Импортные потоки из ЕС. Источник: Украинская энергетическая биржа

Депутат выразил надежду и надежду на то, что президент Зеленский сможет точно разобраться в ситуации и куда именно в "Нафтогазе" исчезают и деньги, и само топливо. Он также отметил необходимость проведения полного аудита "Нафтогаза" и заявил, что лично сообщал об этом руководителю компании Сергею Корецкому.

Газ есть, но времени мало

По словам депутата, закачка газа в хранилища продолжается – ежедневно около 50 миллионов кубометров, при общей цели достичь отметки в 13,2 миллиарда кубов. Кучеренко также особо подчеркнул, что газ на европейском рынке есть – купить его возможно, однако действовать нужно уже сейчас. По словам депутата, закачка газа в хранилища продолжается – ежедневно около 50 миллионов кубометров, при общей цели достичь отметки в 13,2 миллиарда кубов.

Наполненность хранилищ в странах Европы. Источник: Украинская энергетическая биржа

"В Европе хватает газа. Это очень мощный рынок – и Норвегия, и Алжир, и сжиженный газ из США (обе страны являются значительными поставщиками газа в Европу), и внутрення добыча. Но контрактовать объемы надо на зиму заранее, чтобы иметь гарантированную поставку ", – сообщил эксперт.

В инфографике, опубликованной в конце апреля 2025 года, НАК "Нафтогаз" продемонстрировал ключевые результаты прохождения отопительного сезона 2024/2025. Несмотря на постоянные угрозы со стороны России, компания отчиталась о завершении сезона без отключений тепла и газа, максимальная добыча составила 94,6 миллиарда бюджетные поступления – более 104 млрд. грн.

Одним из ключевых вызовов, как ранее писал "Телеграф", остается физическое наполнение хранилищ. По состоянию на апрель 2025 года в подземных хранилищах было всего 5,5 миллиарда кубометров, из которых только 0,8 млрд были активно доступны, остальные – буферный газ или объемы нерезидентов. Вдобавок, критическую роль в газовом балансе играет давление в системе, которое поддерживалось также благодаря транзиту. С прекращением транзита российского газа 1 января 2025 Украина потеряла важный инструмент стабилизации системы.

Почему система может не выдержать

По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, перед отопительным сезоном 2023/2024 годов в подземные хранилища газа Украины было закачано 16 миллиардов кубометров ресурса. Из них около 13 миллиардов составлял украинский газ, остальные — 3–3,5 миллиарда принадлежали трейдерам. Именно этот трейдерский объем, по словам эксперта, обеспечивал дополнительное давление в системе, что упрощало подъем газа для потребления. Отдельное внимание Корольчук обратил на транзитный газ. В среднем 1,5 миллиарда кубометров в месяц циркулировали через систему — этот объем создавал давление, необходимое для нормальной работы ГТС без значительного использования технического газа для компрессоров. Он подчеркнул, что без транзита и газа трейдеров трудности с обеспечением могли бы возникнуть еще в предыдущем отопительном сезоне.

На фоне этого опыта эксперт считает, что до следующего сезона нужно закачать в подземные хранилища по меньшей мере 15–17 миллиардов кубометров газа. Сейчас в хранилищах есть более 5 миллиардов кубов, еще примерно 5 миллиардов планируется получить с внутренней добычи. В то же время, до полной безопасности не хватает еще около 5 миллиардов. По словам Корольчука, при холодной зиме объемы отбора возрастут, поэтому идеальный вариант — запасы на уровне 17 миллиардов кубометров.

Данные ExPro свидетельствуют: с 17 апреля по 24 мая 2025 года Украина закачала 1,06 млрд кубометров газа в подземные хранилища, что больше, чем за аналогичный период 2024 года. Суточные объемы закачки достигали 47 млн кубометров – самый высокий показатель с октября 2023 года. Основным импортером газа остается НАК "Нафтогаз", но активизировались и частные трейдеры. Основные маршруты поставок: Венгрия (9,1 млн куб м/сут), Польша (5,9 млн куб м/сут), а с середины мая – и Словакия. Кроме того, рассматривается использование маршрута так называемого "вертикального коридора" через Грецию, Болгарию и Румынию.

Закачка газа в украинские хранилища. Источник: ExPro

Эксперты прогнозируют, что для надежного прохождения ОЗП 2025/2026 года в хранилищах должно быть от 13 до 17 млрд куб. м газа. В сложившихся условиях это означает необходимость скорейшего контрактирования импортных объемов. Импортная пропускная способность Украины составляет до 57 млн. куб. м в сутки – технически достаточно, однако при отсутствии своевременных контрактов риск срыва поставок сохраняется. В этом контексте важна активизация частного сегмента. Правительство рассматривает возможность стимулирования коммерческого импорта, в частности из-за уменьшения роли "Нафтогаза" в обеспечении бизнеса, что позволит снизить давление на государственные ресурсы.

На уровне домохозяйств, по словам Кучеренко, тарифы останутся неизменными – 7,96 грн/куб. м (с НДС). Для обеспечения льготных поставок правительство обязало "Укрнафту" продавать газ "Нафтогазу" для нужд населения. Это решение должно уменьшить импортную нагрузку на государство и частично уравновесить дефицит ресурса.

Напомним, ранее "Телеграф", что украинцы ежемесячно должны платить счета за коммунальные услуги, поэтому с наступлением июня многих традиционно беспокоит вопрос: выросли ли тарифы в начале месяца и сколько придется заплатить за КП летом?