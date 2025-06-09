"Золота жила" чи перенасичений ринок? В Міносвіти пояснили, чи йти у виш на ІТ

Спеціальність завжди можна змінити, а з університетом це зробити складніше

Попит на фахівців у сфері інтернет-технологій в Україні поступово зменшується. Тому при виборі майбутнього фаху варто подумати не так про спеціальність, як про виш, у рамках якого можна буде її змінити.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Він пояснив: сфера IT — все ще "золота жила" чи вже перенасичений ринок.

Більше про це читайте у публікації: "Не йдіть на юристів та менеджерів": заступник міністра освіти про вступну кампанію, професії майбутнього та виїзд підлітків за кордон

— Ще він не перенасичений. Але … вже є певні тенденції, що ринок рухається в той бік. Але зустрічі з роботодавцями, які ми нещодавно провели — і з IT-асоціацією України, і з іншими — показують, що попит на нових працівників ще є, — каже заступник міністра.

За його словами, він вже не такий великий, як був раніше, але досі існує є.

— І ми зараз бачимо розвиток нових інженерно-ІТ галузей — те, що пов’язане з дронами, зі штучним інтелектом, з радіоелектронною боротьбою. Це все так чи інакше ІТ, науково-ІТ пов’язане. Тому попит далі залишається, — наголосив топ-чиновник МОНу.

При цьому він застеріг батьків від тиску на дітей у рішенні про вступ до вишу.

— Якщо вже рішили вступити у вищу освіту, в першу чергу я завжди рекомендую: вибирайте не спеціальність, а університет. Шановні батьки, шановні вступники, зрозумійте: наступні чотири роки вашого життя (це приблизно 20% усього вашого свідомого життя) ви проведете саме в стінах цього університету. І змінити спеціальність у межах університету зазвичай можна. Але якщо ви опинитесь в університеті, який вам не подобається, — це вже буде серйозною проблемою.

Друге. Назва університету залишається з вами на все життя. Тому певна престижність університету, його бренд, стіни, атмосфера — усе це, на мою думку, важливіше за спеціальність. Спеціальність завжди можна змінити. А от університет — це серйозніше, підсумував Михайло Винницький

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", куди не слід вступати 2025 року: там людей багато, а роботи нема.