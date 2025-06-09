"Золотая жила" или перенасыщенный рынок? В Минобразования объяснили, идти ли в вуз на IT

Специальность всегда можно изменить, а с университетом это сделать посложнее

Спрос на специалистов в сфере интернет-технологий в Украине постепенно снижается. Поэтому при выборе будущей профессии следует подумать не столько о специальности, сколько о вузе, в рамках которого можно будет ее изменить.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Он объяснил: сфера IT — все еще "золотая жила" или уже перенасыщенный рынок.

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— Еще он не перенасыщен. Но… уже есть определенные тенденции, что рынок движется в ту сторону. Но встречи с работодателями, которые мы недавно провели — и с IT-ассоциацией Украины, и с другими — показывают, что спрос на новых работников еще есть, — говорит замминистра.

По его словам, он уже не так велик, как был раньше, но до сих пор существует.

— И мы сейчас видим развитие новых инженерно-IT отраслей — то, что связано с дронами, искусственным интеллектом, радиоэлектронной борьбой. Это все так или иначе IT, научно-IT связано. Поэтому спрос дальше остается, — подчеркнул топ-чиновник МОН.

При этом он предостерег родителей от давления на детей в решении о поступлении в вуз.

— Если уже решили поступить на высшее образование, в первую очередь я всегда рекомендую: выбирайте не специальность, а университет. Уважаемые родители, уважаемые поступающие, поймите: следующие четыре года вашей жизни (это примерно 20% всей вашей сознательной жизни) вы проведете именно в стенах этого университета. И сменить специальность в рамках университета обычно можно. Но если вы окажетесь в университете, который вам не нравится, это уже будет серьезной проблемой.

Второе. Название университета остается с вами на всю жизнь. Поэтому определенная престижность университета, его бренд, стены, атмосфера — все это, по моему мнению, важнее специальности. Специальность всегда может быть изменена. А вот университет это серьезнее, — подытожил Михаил Винницкий

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", куда не следует поступать в 2025 году: там людей много, а работы нет.