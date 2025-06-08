Не вступайте до вишу одразу після школи: у Міносвіти дали несподівану пораду

Вкрай важливо, щоб рішення про вступ до університету було усвідомленим

Після закінчення школи випускникам варто зробити хоча б невелику перерву. Вона вкрай необхідна, щоб можна було визначитись із вибором своєї майбутньої професії.

Таку думку висловив Михайло Вінницький у першій частині інтерв’ю з "Телеграфом": "Не йдіть на юристів та менеджерів": заступник міністра освіти про вступну кампанію, професії майбутнього та виїзд підлітків за кордон".

Наше видання поцікавилося у Вінницького, чи слід робити паузу після школи, щоб зрозуміти, чого насправді хочеш. Він дав однозначну відповідь.

— Так! Можете навіть великими літерами надрукувати: ЗАСТУПНИК МІНІСТРА КРИЧИТЬ — ТАК! Я займаюся вищою освітою не перший рік, викладаю понад 20 років, як в Україні, так і за кордоном. І одна з фундаментальних відмінностей нашої вищої освіти у порівнянні з європейською це те, що в нас вступник має 17 років, а в них — 18 — каже співрозмовник.

За його словами, вже зовсім скоро до шкіл повернеться 12-річна система навчання. Заступник міністра вважає, що це буде "найкраща річ, яка колись сталася для вищої освіти в Україні".

Михайло Вінницький є одним із перших викладачів проєкту "Українська академія лідерства". Це якраз і є програма так званого Gap Year – рік після школи перед вступом до університету.

— Дуже важливо, щоб рішення про вступ до університету було усвідомлене. І немає нічого поганого в тому, щоби взяти рік паузи: попрацювати офіціантом, не знаю, в селі, пожити, побачити, поїздити – у тому числі по нашій країні. А якщо є можливість, то за кордон. І вже потім свідомо повернутися до вищої освіти — підсумував Вінницький.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів "Телеграфу" про затребувані професії в Україні, дав поради батькам випускників, сказав, як не помилитися з вибором вишу та ще багато іншого.