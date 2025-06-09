У Кремля своя цель: эксперт объяснил, зачем России нужен прорыв на Днепропетровщину

Цель россиян заключается не в захвате Харькова, Сум или Днепропетровска.

В Генеральном штабе ВСУ опровергли очередной информационный вброс России о якобы прорыве на территорию Днепропетровской области. В то время как в Telegram-каналах и на страницах российских пропагандистов распространяются сообщения о выходе армии РФ на границу региона, реальная ситуация остается несколько иной.

Дезинформацию активно продвигают не только Z-каналы, но и российское Минобороны и официальные представители Кремля. В частности, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "боевые действия на территории Днепропетровской области проходят в рамках создания буферной зоны".

Однако спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире канала "Киев24" четко дал понять: враг на административную границу не выходил, а распространяемые РФ утверждения не соответствуют действительности. Такое же заявление сделал и глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко.

Что показывает аналитика открытых источников

Оценки OSINT-групп подтверждают отсутствие прорыва. В частности, DeepState фиксирует самое малое расстояние от позиций россиян до границы Днепропетровщины в 600 метров. LiveUAmap – более километра, в то время, как американский Институт изучения войны указывает на 3 километра. Ни один из проектов не подтверждает пересечение границы области.

Информацию о якобы продвижении россияне начали распространять по своим каналам еще 22 мая – тогда фейк запустил пропагандист Владимир Соловьев, а затем его подхватил Юрий Подоляка. По их словам, войска РФ якобы "вышли к границе достаточно широким фронтом".

Элемент ИПСО

В комментарии "Телеграфу" военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев подчеркнул, что этот фейк является типичной информационно-психологической операцией (ИПСО). По его словам, такие кампании имеют три основных целевых аудитории:

украинская аудитория – и гражданское население, и военно-политическое руководство; российское население – для имитации успехов; западные партнеры Украины.

"Появляется вопрос: для чего это делается? Для того чтобы показать возможность масштабирования театра боевых действий за счет новых территорий", — сообщил эксперт.

Дмитрий Снегирев

Снегирев напомнил, что очередной вброс фейка о Днепропетровщине состоялся на фоне подготовки к новому раунду Стамбульских переговоров и обмена военнопленными. Ранее, по его словам, россияне уже пытались "расшатать" информационное пространство темой якобы отказа Украины забирать тела погибших, теперь – снова заговорили о буферной зоне.

"Более того, месяц назад они также давали информацию о прорыве на админгранице Днепропетровской области. Тогда они даже дали данные объективного контроля — фото, которые, правда, не имели никакого отношения к админграницам Днепропетровской, Донецкой областей", — напомнил политолог.

Снегирев также объяснил логику фейков: Россия намекает, что в случае, если Украина не пойдет на ультиматум о выводе войск из Донетчины, то она "оставляет за собой право масштабировать театр боевых действий". И в этом случае речь идет о тех областях, которые Россия "не включила в свой состав официально", а именно – Сумской, Харьковской и Днепропетровской.

"В Харьковской и Сумской областях они имеют определенные тактические успехи. Как раз для того, чтобы показать и внутреннему потребителю, и западной аудитории практическую реализацию сценария создания так называемой буферной зоны", – пояснил эксперт.

Что на самом деле планируют россияне

Основная цель тактики, которую используют россияне, по словам Снегирева, – не столько захватить новые территории, сколько продемонстрировать готовность масштабировать театр боевых действий. В то же время, несмотря на тактические продвижения, у РФ нет достаточных сил для наступления вглубь территории.

"Оперативных резервов нет. Возможность контроля россиянами участка условно 2-3 километра в ширину я не исключаю. Но сценарии выхода непосредственно на захват областных центров – Сум, Харькова, Запорожья или Херсона – совершенно не рассматриваются", – сообщил аналитик.

Снегирев подчеркнул, что само появление фейка о прорыве на Днепропетровщину – это свидетельство того, что военным путем Россия не способна добиться успеха на Донетчине.

"Они понимают, что военным путем взять под контроль Донецкую область, не говоря и о Запорожской, Херсонской, возможности нет. Впереди штурмы Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки – крупных промышленных городов. А у них потери только за Бахмут были до 60 тысяч личного состава", – подчеркнул эксперт.

Об остром кадровом дефиците в рядах российской армии свидетельствует перекидывание на Часов Яр полка ФСБ – по словам Снегирева, это показывает, что оккупанты готовы собирать всех, кого только можно отправить на поле боя. Также в РФ наблюдается снижение количества добровольцев – к примеру, в Башкирии единовременные выплаты снизить с 1,6 млн до 1 миллиона рублей, что указывает на возрастающие финансовые трудности.

"Понимая невозможность военного сценария захвата территории Донецкой области, они идут на откровенный шантаж. И используют возможности расширения театра боевых действий за счет Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей", — подытожил политолог.

Чего ждать дальше?

Отдельным элементом тактики России, как считает Снегирев, станет активизация огневого поражения территории Днепропетровской области. Как отмечает он, речь идет не только об использовании FPV-дронов, которые сейчас активно выполняют функцию блокировки логистики, но и о системном применении ствольной и реактивной артиллерии.

"Расстояние позволяет, поэтому прифронтовые населенные пункты они, скорее всего, просто будут стирать с лица земли", — заметил политолог.

Ресурса для масштабного наступления у России нет, однако речь идет о выходе на расстояние, с которого можно осуществлять постоянное огневое поражение по областным центрам.

"Им нужно дотянуться ствольной артиллерией, чтобы создать массовые миграционные потоки. Ну и, конечно, панику, хаос, а также элемент давления на военно-политическое руководство и гражданское население", – рассказал эксперт.

Таким образом, основной расчет россияне возлагают не на захват крупных городов или продвижение вглубь областей, а на создание обстоятельств, в которых они смогут обстреливать областные центры, заставлять население бежать, а украинские власти – действовать под давлением и принимать решения, которые будут выгодны именно РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ситуация остается крайне сложной и в Сумской области — российские войска продолжают наступление и занимают новые позиции. Линия фронта уже приблизилась к областному центру менее чем на 20 километров.