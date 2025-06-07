З просуванням росіян з'явилася нова небезпека для Сум

Росіяни наступають піхотою практично без техніки

Наразі ситуація на Сумщині доволі важка, адже окупанти невпинно тиснуть і захоплюють нові території. Відстань від лінії фронту до Сум скоротилась до менше 20 км.

Про це розповідає аналітичний портал DeepState. При цьому колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов каже, що жителям Сум варто замислитися про евакуацію до безпечніших регіонів.

За його словами, за останній тиждень російські війська активно просуваються на Сумському напрямку, а ситуація в регіоні стає дедалі напруженішою через постійні обстріли. За даними DeepState, росіяни окупували Кіндратівку та Олексіївку, де продовжують накопичувати піхоту.

"Далі в окупантів на шляху селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби залізти в Малу Корчаківку. В цьому районі росіянам вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум, тож з часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, доволі важка ситуація на відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка. Тут росіяни підібрались фактично в притул до цих населених пунктів і намагаються їх зайняти.

"Окремо варто звернути увагу на район Локні, де противник намагається лізти східніше від села і залазити в ліси в напрямку Садків. Якщо піхота противника туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко", — йдеться у матеріалі.

За даними DeepState, основний ресурс окупантів в цьому наступі — піхота, адже техніку вони фактично не застосовують. Росіяни продовжують застосовувати тактику "м'ясних штурмів".

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