Росіяни женуть фейки про захід у Дніпропетровську область: що насправді там відбувається (карта)

Z-пропагандисти продовжують поширювати повідомлення про вихід армії РФ на адмінмежу області

Вихід російських військ на адміністративний кордон Дніпропетровської області заперечили в Генеральному штабі Збройних сил України. Інформацію про це поширили пропагандистські Z-канали, Міноборони РФ та речник Кремля Дмитро Пєсков, який заявив, що бойові дії на території Дніпропетровщини відбуваються в рамках створення буферної зони, про яку говорив Путін.

В етері каналу "Київ 24" речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Віктор Трегубов пояснив, що ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямку залишається складною. Однак, станом на зараз противник не проривався на територію Дніпропетровської області.

"Я просто втомився коментувати брехню російського МО. Якщо коментувати їхні заяви, то Київ узятий у 2022 році, а Торецьк в лютому цього року. Вони розповсюдили знову інформацію, що вони знову вийшли на адміністративний кордон. Це не вперше за останній час. Це була повна брехня", – повідомив речник. Він наголосив, що наразі тривають активні бойові дії, але українські сили тримають оборону та роблять усе можливе, аби відкинути ворога найдалі від кордонів регіону.

8 червня Міноборони РФ заявило, що підрозділи 90-ї танкової дивізії нібито вийшли до західного кордону так званої "ДНР" та продовжили наступ углиб Дніпропетровської області:

"Російське угруповання "Центр" збільшило площу звільнених територій у Дніпропетровській області, продовжило просування в глибину оборони противника", — повідомили там.

За оцінками OSINT-проєктів Deepstate, BlackBird Group, LeiveUAmap та Інституту вивчення війни (ISW), підтвердженого факту перетину адмінмежі немає. За даними DeepState, найменша зафіксована відстань від російських позицій до межі області становить 600 метрів, LiveUAmap вказує на трохи більше ніж 1 км, ISW – близько 3 км.

Вперше інформація про ймовірне просування росіян до межі Дніпропетровщини з’явилася ще 22 травня у Telegram-каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова. Після цього її підхопили й інші Z-канали, зокрема блогер Юрій Подоляка, який заявив, що "росіяни вже вийшли туди доволі широким фронтом".

Водночас аналітики Conflict Intelligence Team припускали, що війська РФ формально могли досягти адмінмежі на південному стику з Донецькою областю, однак вказували на символічний характер такої позначки й малу ймовірність прориву найближчим часом.

У коментарі "Телеграфу" військовий експерт Олег Старіков пояснював, що наразі у планах ворога немає прямої мети захопити Дніпропетровську область. Втім, у разі стратегічних прорахунків, ситуація може різко змінитися, як це сталося на Сумщині. За словами експерта, ворог намагається не стільки зайняти регіон, скільки обійти Покровськ у фланг, щоб перерізати критично важливе сполучення з Павлоградом – ключовим логістичним хабом на сході області.

"Вони прагнуть перерізати дорогу між Павлоградом і Покровськом, як уже зробили це зі сходу — з боку Мирнограда і на південь, то залишається лише північ і захід. І ці напрямки будуть під ударом", — наголосив Старіков.

Російські заяви про просування на Дніпропетровщині прокоментував очільник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що станом на ранок 9 червня, вся інформація росіян, у тому числі й заяви Пєскова, дійсності не відповідають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 9 червня Росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку по Україні з початку повномасштабної війни, встановивши новий антирекорд за кількістю застосованих повітряних цілей. Хоч вибухи пролунали у багатьох регіонах, основний удар, ймовірно, був спрямований на Рівненську область.