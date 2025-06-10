Похоже на продажу наркотиков. В Минобразования объяснили, как борются с купленными курсовыми и дипломами

Можно запрещать, штрафовать и даже давать тюремные сроки за плагиат, говорят в МОН

Для Министерства образования и науки (МОН) вопрос борьбы с академической недобросовестностью стал очень болезненным. Тем временем спрос на купленные дипломы и курсовые порождает предложение.

Об этом во второй части интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. Так он объяснил, реально ли одолеть рынок работ, написанных за студентов посторонними лицами.

Больше об этом и другом читайте в публикации: "Проверка на ИИ — новый стандарт": в Минобразования рассказали о плагиате, злоупотреблении отсрочками и НМТ".

По его мнению, пока студенты приходят в вузы ради диплома, а не знаний, компетентностей, умений и т.п., будет существовать и этот спрос. И он всегда будет кем-то удовлетворяться.

— С этим мы боремся: через программы типа Strike Plagiarism, через другие антиплагиатные инструменты, через изменения в законодательстве, которые позволяют, например, возбуждать уголовные дела против продающих дипломы компаний, проводить периодические проверки Государственной службой качества образования и т.д. Это нужно делать — и мы это делаем, — говорит заместитель главы МОН.

По его словам, нужно полностью уничтожить явление.

— И для этого нужно, прежде всего, уничтожить спрос. А чтобы одолеть спрос, нам нужно иметь более осознанного, субъектного студента. Именно над этим мы и работаем, — объясняет топ-чиновник.

По его словам, ситуация с покупкой дипломных и курсовых работ похожа на продажу наркотиков.

— Мы можем их запрещать, наказывать, говорить, что это вредно, подтверждать это медицинскими фактами, вводить огромные штрафы, даже тюремные сроки. Но спрос все равно есть. И пока есть спрос — будет и предложение, – считает Винницкий.

Он признался, что не верит в полное искоренение этой позорной практики. Но это не значит, что с ней не следует бороться.

— Проходит ли сейчас проверка на использование искусственного интеллекта в студенческих работах? Да. Очень многие антиплагиатные системы, в частности уже упомянутая Strike Plagiarism, имеют встроенную функцию проверки на использование искусственного интеллекта. И эти программы используют во всех учебных заведениях, поскольку это одно из требований к аккредитации, установленное Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования, — добавил заместитель министра образования и науки.

Напомним, глава МОН Оксен Лесной попал в скандал с плагиатом, а впоследствии его обвинили в получении доплат от государства за ученую степень.