Не тільки Стівен Хокінг. Топ-чиновник МОН назвав три книги, які допоможуть молоді зрозуміти світ і себе

Гуманітарії, бізнесмени та любителі точних наук – кожен знайде для себе щось корисне

Щоб краще зрозуміти навколишній світ і самих себе, школярам та студентам варто прочитати три книги, які стосуються різних сфер життя. Про це в другій частині інтерв’ю "Телеграфу" розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

Більше про це та інше читайте у публікації: "Перевірка на ШІ — новий стандарт": у Міносвіти розповіли про плагіат, зловживання відстрочками та НМТ".

За його словами, "Світ Софії" чудово написана для підлітків і в дуже доступній формі проходить через всю історію філософії — від грецької, римської, через Ренесанс й далі. Це чудове читання для гуманітаріїв, щоб зорієнтуватися, як мислили люди в різні епохи.

— Якщо говорити термінами менеджменту чи бізнесу, тобто для тих, хто обирає так звані "кон’юнктурні" спеціальності, то я б порадив "7 звичок надзвичайно ефективних людей" Стівена Кові. Це книга не лише для молоді — її варто прочитати будь-кому. Вона про розвиток, про самопізнання, про самореалізацію. Є ще продовження для лідерів — "Восьма звичка" — теж дуже хороша, — каже топ-чиновник МОНу.

А для тих, хто цікавиться природничими, інженерними або комп’ютерними науками, він радить прочитати "Коротку історію часу" британського фізика-теоретика, астрофізика, дослідника теорії "чорних дір" та популяризатора наукових знань Стівена Хокінга.

— Це може виглядати як проста книга, але вона глибока і дає чудовий контекст для розуміння законів природи й того, яке місце ми займаємо у Всесвіті, — підсумував Михайло Винницький.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав "Телеграфу" три книжки, які слід прочитати випускникам і студентам, щоб краще зрозуміти світ і себе.