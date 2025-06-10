Не только Стивен Хокинг. Топ-чиновник МОН назвал три книги, которые помогут молодежи понять мир и себя

Гуманитарии, бизнесмены и любители точных наук – каждый найдет для себя что-нибудь полезное

Чтобы лучше понять окружающий мир и самих себя, школьникам и студентам следует прочитать три книги, относящиеся к разным сферам жизни. Об этом во второй части интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

Больше об этом и другом читайте в публикации: "Проверка на ИИ — новый стандарт": в Минобразования рассказали о плагиате, злоупотреблениях отсрочками и НМТ".

По его словам, "Мир Софии" прекрасно написан для подростков и в очень доступной форме проходит через всю историю философии — от греческой, римской, через Ренессанс и дальше. Это замечательное чтение для гуманитариев, чтобы сориентироваться, как мыслили люди в разные эпохи.

— Если говорить терминами менеджмента или бизнеса, то есть для тех, кто выбирает т.наз. "конъюнктурные специальности", то я бы посоветовал "7 привычек чрезвычайно эффективных людей" Стивена Кови. Это книга не только для молодежи — ее следует прочесть любому. Она о развитии, о самопознании, о самореализации. Есть еще продолжение для лидеров — "Восьмая привычка" — тоже очень хорошая, — говорит топ-чиновник МОН.

А для тех, кто интересуется естественными, инженерными или компьютерными науками, он советует прочитать "Краткую историю времени" британского физика-теоретика, астрофизика, исследователя теории "черных дыр" и популяризатора научных знаний Стивена Хокинга.

— Это может выглядеть как простая книга, но она глубокая и дает отличный контекст для понимания законов природы и того, какое место мы занимаем во Вселенной, — подытожил Михаил Винницкий.

Напомним, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал "Телеграфу" три книги, которые следует прочесть выпускникам и студентам, чтобы лучше понять мир и себя.