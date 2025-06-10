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Финансовая защита от "шахедов" и ракет за копейки: сколько стоит застраховать квартиру, имущество и даже кота

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Страховые полисы могут возместить ущерб от обстрелов Новость обновлена 10 июня 2025, 16:45
Страховые полисы могут возместить ущерб от обстрелов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Во сколько украинцам обойдется страховой полис от военных рисков

Ежедневные атаки оккупантов заставляют украинцев искать способы защитить не только себя, но и свое жилье и даже домашних животных. Страховые компании предлагают полисы, покрывающие ущерб от шахедов и ракетных ударов.

"Телеграф" выяснил у страховых компаний сколько стоит застраховать квартиру, дом, личные вещи и домашних любимцев от последствий российской агрессии. Оказалось, что цены варьируются от нескольких сотен гривен в год до нескольких тысяч.

Жилье: от 1180 гривен в год

Изуродованное жилье киевлян, фото Яна Доброносов
Изуродованное жилье киевлян, фото Яна Доброносова, "Телеграф"

К примеру, в страховой компании "Місто" предлагают защитить квартиры и дома от последствий военных действий по доступной цене. Киевлянам, например, придется заплатить 1180 гривен в год за базовое покрытие жилья стоимостью 250 тысяч гривен.

Полис покрывает конструктивные элементы здания, внутреннюю отделку, мебель и бытовую технику.

Договор можно оформить на разные сроки – от одного месяца до года. Страховка действует на территории 15 областей Украины, кроме оккупированных. Оккупированные и прифронтовые области не входят в список.

Стоимость страховки на год
Стоимость страховки на год

Имущество: минимум 2235 гривен

В компании INGO рассказали о возможностях страхования личного имущества. Минимальная страховая сумма составляет 250 тысяч гривен, максимальная – 2 миллиона.

Годовой платеж начинается от 2235 гривен в зависимости от стоимости застрахованного имущества.

Домашние животные: 100 гривен в месяц

Собака в метро во время обстрела - Ян Доброносов
Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Владельцы кошек, собак и других любимцев могут застраховать их жизнь и здоровье. Как пояснили в компании, обязательным условием является наличие микрочипа у животного.

Максимальная выплата при гибели или травмировании домашнего любимца составляет 35 тысяч гривен. Стоимость страховки зависит от срока действия: 6 месяцев стоят 600 гривен, 9 месяцев — 900 гривен (в среднем выходит 100 гривен в месяц).

Жизнь и здоровье людей

Обстрел Киева 7 мая – фото Ян Доброносов
Обстрел Киева 7 мая – фото Ян Доброносов, "Телеграф".

Страховые компании предлагают защиту от несчастных случаев, включая ранения от ракетных обстрелов и атак беспилотников. Полисы покрывают установление группы инвалидности (1 и 2 группа) и другие последствия военных действий.

Исключение составляют зоны активных боевых действий, где страхование не действует. Также полисы покрывают травмы от ДТП и других бытовых несчастных случаев.

Сколько стоит застраховать от обстрелов жилье, животных и жизнь
Цена на страховые риски

Ранее "Телеграф" также писал, можно ли возместить стоимость пострадавшего в результате войны авто. Машину разбило российской ракетой или шахедом — отдаст ли страховка деньги.

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#Жилье #Имущество #Выплаты #Страховка