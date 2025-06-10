Финансовая защита от "шахедов" и ракет за копейки: сколько стоит застраховать квартиру, имущество и даже кота

Во сколько украинцам обойдется страховой полис от военных рисков

Ежедневные атаки оккупантов заставляют украинцев искать способы защитить не только себя, но и свое жилье и даже домашних животных. Страховые компании предлагают полисы, покрывающие ущерб от шахедов и ракетных ударов.

"Телеграф" выяснил у страховых компаний сколько стоит застраховать квартиру, дом, личные вещи и домашних любимцев от последствий российской агрессии. Оказалось, что цены варьируются от нескольких сотен гривен в год до нескольких тысяч.

Жилье: от 1180 гривен в год

Изуродованное жилье киевлян, фото Яна Доброносова, "Телеграф"

К примеру, в страховой компании "Місто" предлагают защитить квартиры и дома от последствий военных действий по доступной цене. Киевлянам, например, придется заплатить 1180 гривен в год за базовое покрытие жилья стоимостью 250 тысяч гривен.

Полис покрывает конструктивные элементы здания, внутреннюю отделку, мебель и бытовую технику.

Договор можно оформить на разные сроки – от одного месяца до года. Страховка действует на территории 15 областей Украины, кроме оккупированных. Оккупированные и прифронтовые области не входят в список.

Стоимость страховки на год

Имущество: минимум 2235 гривен

В компании INGO рассказали о возможностях страхования личного имущества. Минимальная страховая сумма составляет 250 тысяч гривен, максимальная – 2 миллиона.

Годовой платеж начинается от 2235 гривен в зависимости от стоимости застрахованного имущества.

Домашние животные: 100 гривен в месяц

Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Владельцы кошек, собак и других любимцев могут застраховать их жизнь и здоровье. Как пояснили в компании, обязательным условием является наличие микрочипа у животного.

Максимальная выплата при гибели или травмировании домашнего любимца составляет 35 тысяч гривен. Стоимость страховки зависит от срока действия: 6 месяцев стоят 600 гривен, 9 месяцев — 900 гривен (в среднем выходит 100 гривен в месяц).

Жизнь и здоровье людей

Обстрел Киева 7 мая – фото Ян Доброносов, "Телеграф".

Страховые компании предлагают защиту от несчастных случаев, включая ранения от ракетных обстрелов и атак беспилотников. Полисы покрывают установление группы инвалидности (1 и 2 группа) и другие последствия военных действий.

Исключение составляют зоны активных боевых действий, где страхование не действует. Также полисы покрывают травмы от ДТП и других бытовых несчастных случаев.

Цена на страховые риски

Ранее "Телеграф" также писал, можно ли возместить стоимость пострадавшего в результате войны авто. Машину разбило российской ракетой или шахедом — отдаст ли страховка деньги.