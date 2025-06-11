Щоб взимку було тепло — готуй гроші на комуналку влітку. Скільки платитимуть українці восени

На ціни може вплинути Росія і її удари по Україні

Підвищення комунальних тарифів поки не передбачається. Проте ситуація з ціною оплати на газ, світло і воду будуть залежати від ситуації на фронті.

Про це повідомив на сайті "Главред" голова Комітету економістів України Андрій Новак. За його словами, хоча уряд вже анонсував, що не зростатимуть у новому опалювальному сезоні, ситуація залишається нестабільною.

Все залежатиме від ситуації на фронті та інтенсивності російських обстрілів. Він навів приклад.

"Адже після успішної атаки СБУ на російські аеродроми в РФ обіцяють масовані бомбардування України, зокрема об’єктів енергетики. Якщо російські обстріли завдадуть суттєвої шкоди нашій енергосистемі, для її відновлення (просто щоб ми були зі світлом і теплом) знадобляться додаткові кошти, а ці витрати не були передбачені в бюджеті-2025", — йдеться в повідомленні.

Це може призвести до підвищення тарифів або зростання державного боргу. Відповідно остаточна вартість газу, світла, тепла й води в платіжках восени та взимку напряму залежатиме від того, чи будуть масовані атаки на енергетичну систему України та якими будуть їхні наслідки.

"А так наразі анонсів від уряду про підняття тарифів від певної дати не було", — йдеться в повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що жителям однієї із областей вдруге за пів року підняли тариф на вивіз сміття.