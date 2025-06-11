Українці садять картоплю під звуки обстрілів на Донбасі (вірусне відео)

Навіть сім'ї з маленькими дітьми залишаються під обстрілами та продовжують жити в зоні бойових дій

У селі Олексіївка, що на Донеччині, люди садять картоплю під звуки вибухів та обстрілів. Бої тривають буквально поруч, але місцеві жителі, попри небезпеку, продовжують обробляти землю та забезпечувати себе їжею на зиму.

Таке відео опублікував Станіслав Бунятов із позивним "Осман", молодший сержант ЗСУ.

Відео, яке з'явилося в мережі, викликало жваве обговорення серед користувачів. Один із глядачів написав: "Шкода людей. Дуже сильне відео". Інший запитує: "Чи воно того варте?". Люди діляться своїми думками, адже ситуація дійсно складна.

Сам "Осман" висловлює сувору реальність: "Краще від снаряду вмерти, ніж від голоду". Інший українець підтримує цю думку, додаючи: "Люди розуміють, що потрібно буде щось їсти". Адже в цих умовах забезпечити себе їжею — питання виживання.

Скриншот коментарів

Втім, не всі поділяють таку думку. Один із користувачів з гіркою іронією зазначає: "Шалена куля — і опиняться разом з картоплею в землі". Проте інші наголошують на незламності українців. "Це і є Україна! Це і є справжні українці – незламні духом з жагою до життя та праці попри все те пекло!", — каже ще один глядач.

Скриншот коментарів

Дехто звертає увагу і на пізній термін посадки. "Я все розумію. Але якось трохи запізно садити картоплю".

Скриншот коментарів

Крім того, один із місцевих жителів додав: "Там ще сім'я є, з маленькою дитиною у візочку. Ходять посеред дня, гуляють, коли ми голови підняти не можемо".

Скриншот коментаря

До слова, село у Волноваському районі знаходиться всього за 4,3 кілометри від окупованої території, а околиці Олексіївки перебувають у так званій "сірій зоні".

Олексіївка на мапі DeepState

Олексіївка на мапі DeepState

Нестабільна ситуація на фронті та регулярні посилення ворожих обстрілів прикордонних територій України постійно актуалізують питання евакуації. Деякі громадяни, не чекаючи погіршення обставин, завчасно залишають небезпечні райони. Водночас є й ті, хто, навіть маючи дітей, відкладає виїзд до останнього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що однією з основних причин залишатися є побоювання не знайти безпечного прихистку або не впоратися з фінансовими труднощами, що виникають під час облаштування життя на новому місці.