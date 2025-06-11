У Криму живе богомол-іншопланетянин, який може зникнути назавжди (фото)

Це богомол з "рогом" на голові, який маскується під сухе листя

Емпуза смугаста (Empusa fasciata) — це вражаючий вид богомолів, який мешкає переважно в південних регіонах Європи. Цей комах є представником родини емпузових і має унікальний зовнішній вигляд та поведінку, що робить його цікавим об’єктом для вивчення та збереження.

Емпуза смугаста є не лише унікальним представником фауни, а й символом біорізноманіття регіону. Вона навіть зображена на поштовій марці Туреччини 1981 року. В Україні цей вид занесений до Червоної книги і охороняється в природних заповідниках.

Як виглядає емпуза

Емпуза смугаста — це великий богомол розміром до 6 см. У неї незвичайна голова з гострим виростом, який блищить на сонці. Тіло зеленувато-жовте або коричневе зі світлими плямами. Самиці мають великі пластинки на ногах з темними цятками. Самці мають великі гребінчасті вусики, тоді як у самиць вони короткі і ниткоподібні. Цей богомол може повертати голову і передні ноги на 90° в обидва боки, не змінюючи положення тіла.

Де живе і як полює

Комаха мешкає на галявинах і узліссях широколистяних і мішаних лісів, часто на південних схилах гір і в ксерофільних чагарниках. В Україні найбільше їх у Чорноморському заповіднику. Емпуза — хитрий мисливець. Вона сидить нерухомо на гілках і чекає, коли підлетить здобич. Дорослі богомоли з'являються в кінці весни. Личинки народжуються влітку, зимують і ростуть до наступної весни.

Чому зникає

Головна проблема — люди знищують місця, де живе емпуза. Чагарники вирубують під сади і виноградники, схили розорюють під поля. Кожен знищений куточок природи означає, що богомолам немає де жити. Для збереження виду необхідно створювати заповідні ділянки у Південному Криму, де зберігаються природні ксерофільні чагарники — шибляки.

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