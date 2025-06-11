Сезон поїздок на море відкритий: як дешевше дістатися до Одеси з Києва, Харкова та Львова

До Одеси можна легко дістатися практично звідусіль

Настав сезон літніх відпусток, а тому багато мешканців України хотіли б побачити море. Популярним у цьому плані містом традиційно залишається Одеса, а дістатися до неї можна відносно недорого та практично з будь-якої точки нашої країни.

Скільки коштує подорож до Одеси з Києва, Львова, Харкова розбирався "Телеграф". Оскільки наразі повітряний простір України закритий, то дістатися пункту призначення можна лише наземним транспортом, однак і тут вибір є на будь-який смак.

З Києва

Найшвидшим способом дістатися Одеси зі столиці можна вважати автомобільний транспорт. Благо, навіть ті, хто його не мають, можуть скористатися сервісами типу "Бла-Бла-Кар". Поїздка в цьому випадку коштуватиме на рівні 800 гривень, хоча якщо постаратися, то можна знайти пропозиції за трохи більше ніж 600 гривень.

Чим дістатися з Києва до Одеси

Якщо ж їхати з незнайомцями не хочеться, можна скористатися автобусами. Ціни при цьому будуть приблизно такими ж, тому заощадити не вийде, а маршрут займе десь на годину довше.

Автобусом буде трохи довше

Якщо добиратися поїздом, то можна знайти місця на рейс 763К від 440 гривень, проте поїздка в цьому випадку займе близько 8 годин.

Потягом дешевше

Зі Львова

Ціни на поїздки зі Львова до Одеси будуть вищими, та й їхати доведеться довше. На БлаБлаКар можна знайти поїздки дешевше за 1000 гривень, але вони дуже рідкісні, в основному доведеться викласти в районі 1100-1400 гривень.

Ціни залежать від водія

На цю ціну варто орієнтуватися і при поїздці автобусом, хоча можна знайти і дешевші рейси.

Автобусів ходить багато, а ціни залежать від перевізника

Зі Львова в Одесу курсує поїзд 012Л, а вартість квитка коливається залежно від того, їдете ви в купе або в люксі.

Люкс буде дорожчим, але й їхати треба майже 11 годин

З Харкова

До Одеси можна дістатися з Харкова нічним залізничним експресом, а ціна квитка коштуватиме близько 1000 гривень. Уважно дивіться на час та дату виїзду.

З Харкова доведеться виїжджати ввечері

Знайти потрібний автобус буде простіше, ходять вони регулярно і можна вибрати відповідний саме вам час.

Дістатись автобусом буде простіше, тому що маршрутів більше

Знайти попутника з Харкова теж можна, і це може навіть обійтися дешевше, ніж поїздка автобусом.

Є й варіант із Бла-Бла-Кар

Нагадаємо, якщо ви хочете з’їздити до моря, але й заразом відпочити від міського шуму, то під Одесою є затишне село Курортне. Воно стає все більш популярним рік у рік і має дешеві варіанти для проживання.