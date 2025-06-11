Сезон поездок на море открыт: как дешевле добраться до Одессы из Киева, Харькова и Львова

В Одессу можно легко добраться практически отовсюду

Наступил сезон летних отпусков, а потому многие жители Украины хотели бы увидеть море. Популярным в этом плане городом традиционно остается Одесса, а добраться к ней можно относительно недорого и практически из любой точки нашей страны.

Сколько стоит поездка до Одессы из Киева, Львова, Харькова разбирался "Телеграф". Поскольку в настоящее время воздушное пространство Украины закрыто, то добраться к пункту назначения можно лишь наземным транспортом, однако и тут выбор есть на любой вкус.

Из Киева

Самым быстрым способом добраться до Одессы из столицы можно считать автомобильный транспорт. Благо даже те, кто его не имеют, могут воспользоваться сервисами типа "Бла-Бла-Кар". Поездка в этом случае будет стоить на уровне 800 гривен, хотя если постараться, то можно найти и предложения за чуть более 600 гривен.

Чем добраться из Киева в Одессу

Если же ехать с незнакомцами не хочется, то можно воспользоваться автобусами. Цены при этом будут примерно такими же, так что сэкономить не получится, а маршрут займет где-то на час дольше.

Автобусом будет чуть дольше

Если добираться поездом, то можно найти места на поезде 763К от 440 гривен, однако поездка в этом случае займет около 8 часов.

Поездом дешевле

Из Львова

Цены на поездки из Львова в Одессу будут выше, да и ехать придется дольше. На БлаБлаКар можно найти поездки дешевле 1000 гривен, но они очень редки, в основном же придется выложить в районе 1100-1400 гривен.

Цены зависят от водителя

На эту цену стоит ориентироваться и при поездке автобусом, хотя можно найти и рейсы дешевле.

Автобусов ходит много и цены зависят от перевозчика

Из Львова в Одессу курсирует поезд 012Л, а стоимость билета колеблется в зависимости от того, едете вы в купе или в люксе.

Люкс будет дороже, но и ехать надо почти 11 часов

Из Харькова

В Одессу можно добраться из Харькова ночным железнодорожным экспрессом, а цена билета будет стоить около 1000 гривен. Внимательно смотрите на время и дату отправки.

Из Харькова придется выезжать вечером

Найти нужный автобус будет проще, ходят они регулярно и можно выбрать подходящее именно вам время.

Добраться автобусом будет проще, так как маршрутов больше

Найти попутчика из Харькова тоже можно, и это может даже обойтись дешевле, чем поездка на автобусе.

Есть и вариант с Бла-Бла-Кар

Напомним, если вы хотите съездить к морю, но и заодно отдохнуть от городского шума, то под Одессой есть уютное село Курортное. Оно становится все более популярным из года в год и имеет дешевые варианты для проживания.