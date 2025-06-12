Тричі був "Мером року" і хотів стати президентом. Де зараз колишній міський голова Львова Куйбіда

За його каденції історичний центр Львова було внесено до Списку спадщини ЮНЕСКО

Один із найбільш яскравих політиків 2000-х Василь Куйбіда був і мером Львова, і народним депутатом України, і кандидатом у президенти. Він запам'ятався як міський голова культурної столиці нашої країни, за якого вона потрапила до спадщини ЮНЕСКО. Зараз йому 67 років, але він залишається активним.

Він став другим міським головою Львова — з 1994 по 2002 роки. "Телеграф" вирішив з'ясувати, де зараз і чим займається Василь Куйбіда.

Що відомо про Василя Куйбіду

Василь Куйбіда обійняв посаду мера Львова після Василя Шпіцера і займав її протягом двох термінів — з 1994 по 2002. За його каденції історичний центр Львова був внесений до Списку спадщини ЮНЕСКО, місто отримало титу "Місто року" в національному рейтингу. Сам Василь Куйбіда тричів був номінований "Мером року".

Куйбіда був єдиним міським головою Львова, який народився у Росії, в місті Інта Комі. Куйбіда розповідав, що його батьки були політв'язнями і відбували свій термін у тюрмах і таборах. Також вони мали 5 років заслання. Тому вони й потрапили у Росію. До України вони повернулися у 1964 році.

Куйбіда намагався впровадити у Львові підземний трамвай, але фінансування не виділили, тому у нього нічого не вийшло. Однак за часів його мерства було створено Львівське комунальне АТП № 1. Для нього у місті з'явилося 26 нових автобусів. Завдяки цьому було закрито найзавантаженіший напрямок у Львові — сихівський.

Куйбіда був учасником Помаранчевої революції та Революції гідності, де входив до ради Майдану. У 2010-2011 роках його переслідувала влада Януковича. У 2006 році він став нардепом, а з 2007 до 2010 — міністром з розвитку в уряді Юлії Тимошенко. У 2014 році Куйбіда був кандидатом у президенти України від партії Народний рух.

Де зараз Василь Куйбіда

З 2023 року він працює в Інституті держави і права імені В. Корецького НАН України. Він займає посаду наукового співробітника. Мешкає Куйбіда у Києві.

У 2024 році ексмер Львова отримав звання почесного професора Музичної академії. За словами Ігоря Пилатюка, цей статус йому було надано за вагомий внесок у розвиток української патріотичної пісні.

У чевні цього року Василь куйбіда вручав премію "Людина року" міському голові Харкова Ігорю Терехову. Також він був присутній на церемонії вручення нагород премії імені Катерини Мандрик-Куйбіди — матері Василя Куйбіди. Про це він розповів на своїй сторінці в Фейсбук.

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