Трижды был "Мэром года" и хотел стать президентом. Где сейчас бывший городской голова Львова Куйбида

Во время его каденции исторический центр Львова был внесен в Список наследия ЮНЕСКО

Один из самых ярких политиков 2000-х Василий Куйбида был и мэром Львова, и народным депутатом Украины, и кандидатом в президенты. Он запомнился как мэр культурной столицы нашей страны, которая попала в наследие ЮНЕСКО. Сейчас ему 67 лет, но он остается активным.

Он стал вторым городским председателем Львова – с 1994 по 2002 годы. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас и чем занимается Василий Куйбида.

Что известно о Василии Куйбиде

Василий Куйбида вступил в должность мэра Львова после Василия Шпицера и занимал его в течение двух сроков — с 1994 по 2002. Во время его каденции исторический центр Львова был внесен в Список наследия ЮНЕСКО, город получил титу "Город года" в национальном рейтинге. Сам Василий Куйбида трижды был номинирован "Мером года".

Куйбида был единственным городским головой Львова, родившимся в России, в городе Инта Коми. Куйбида рассказывал, что его родители были политзаключенными и отбывали свой срок в тюрьмах и лагерях. Также у них было 5 лет ссылки. Потому они и попали в Россию. В Украину они вернулись в 1964 году.

Куйбида пытался внедрить во Львове подземный трамвай, но финансирование не было выделено, поэтому у него ничего не получилось. Однако при его мэрстве было создано Львовское коммунальное АТП № 1. Для него в городе появилось 26 новых автобусов. Благодаря этому было закрыто самое загруженное направление во Львове – сиховский.

Куйбида был участником Оранжевой революции и Революции достоинства, где входил в Совет Майдана. В 2010-2011 годах его преследовали власти Януковича. В 2006 году он стал нардепом, а с 2007 по 2010 — министром по развитию в правительстве Юлии Тимошенко. В 2014 году Куйбида был кандидатом в президенты Украины от партии Народный рух.

Где сейчас Василий Куйбида

С 2023 года работает в Институте государства и права имени В. Корецкого НАН Украины. Он занимает должность научного сотрудника. Живет Куйбида в Киеве.

В 2024 году экс-мер Львова получил звание почетного профессора Музыкальной академии. По словам Игоря Пилатюка, этот статус ему был предоставлен за весомый вклад в развитие украинской патриотической песни.

В июне этого года Василий куйбида вручал премию "Человек года" городскому голове Харькова Игорю Терехову. Также он присутствовал на церемонии вручения наград премии имени Екатерины Мандрик-Куйбиды – матери Василия Куйбиды. Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке.

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