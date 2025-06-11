Очолювала рейтинг найзаможніших жінок мерів України: як виглядає дружина Садового і чим займається

Пара виховує п’ятьох дітей

Мер Львова Андрій Садовий, сини якого навчаються у Великій Британії, давно перебуває у шлюбі з Катериною Кіт. Його дружина не уникає публічності, а навпаки, бере активну участь у суспільному житті міста і часто супроводжує чоловіка на різні заходи.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина мера Львова і що про неї відомо. Ми дізналися деякі деталі.

Катерина Кіт-Садова – як виглядає дружина Андрія Садового

Андрій Садовий щасливий у шлюбі з Катериною понад 20 років, і вони вважаються зразковою родиною. Пара виховує п’ятьох синів: Івана, Тадея, Михайла, Йосипа та Антонія.

Андрій Садовий разом із дружиною та дітьми

В інтерв’ю Наталії Островській дружина мера Львова розповіла, що познайомилася з Андрієм у 90-х роках, коли була студенткою Львівської національної академії мистецтв. Знайомство відбулося у її 21-й день народження, який збігся із Днем міста Львова.

Андрій Садовий у шлюбі з Катериною понад 20 років

Катерина розповіла, що в компанії друзів одразу помітила Андрія, протягом вечора вони спілкувалися і навіть станцювали свій перший "медляк", а перед тим, як піти Садовий вручив майбутній дружині золотий перстень із чорним каменем.

"Я відповіла: "Ні, дякую, перепрошую". А він каже: "Та чого ти?! Ну, якщо не хочеш, тоді я викину його у вікно!". І він якось так показав жестом і я уявила, як цей перстень летить, падає в траву, і подумала, чому добру пропадати. Але він мене зрештою переконав, що він це щиро робив. Я прийняла перстень", — розповіла Катерина.

Як виглядає дружина Андрія Садового

Через місяць спільний знайомий запитав Катерину, чому вона не дзвонить Андрію, і вона вирішила набрати його, бо в той момент готувала дипломну роботу і шукала спонсорів. До Садового вона звернулася з діловою пропозицією, а потім прийшла до нього на роботу.

Катерина Кіт-Садова заробляє більше за чоловіка

Пара зустрічалася 6-7 років, перш ніж одружитися. Весілля Андрія Садового та Катерини відбулося у 2001 році, а минулого року вони оновили свої шлюбні обітниці.

Катерина Кіт-Садова — що про неї відомо

Дружина мера Львова народилася 1974 року у Калуші (Івано-Франківська область). Катерина не уникає публічності, у Львові її знають як мистецтвознавицю, а також бізнесвумен.

Як виглядає Катерина Кіт-Садова

Жінка веде свою сторінку в Instagram, де за її життям стежать понад 8 тисяч фоловерів. Катерина висвітлює тему війни, підтримує збори на ЗСУ, бере участь у благодійних ініціативах та у громадському житті Львова.

Катерина Кіт-Садова працює мистецтвознавцем

Згідно з декларацією за 2024 рік, Катерина Кіт-Садова заробила 13 мільйонів гривень. Дружина мера Львова має акції медіахолдингу ТРК "Люкс" (17089 штук), до складу якого входять радіостанції Радіо Максимум, Radio Nostalgie, Lux FM, інтернет-видання Zaxid.net, Football 24, Телеканал "24" та рекламне агентство "Люкс". Ціна однієї акції – 170 890 гривень.

Дружина мера Львова Катерина

Також Катерина має акції ПАТ "Радіокомпанія Люкс", а саме 1750 штук, і ще жінка є кінцевим бенефіціарним власником 15 компаній. Її доходи, згідно з документами, значно перевищують доходи чоловіка.

На рахунках у банках Катерина зберігає понад 5 мільйонів гривень, володіє двома автомобілями, також на неї записано житловий будинок у Львові та три земельні ділянки.

Дружина мера Львова у 2024 році заробила 13 млн гривень

У 2023 році дружину мера Львова назвали найбагатшою жінкою Західної України. Її статки оцінили у 25 мільйонів доларів. Також Катерина стала найбагатшою дружиною з-поміж українських мерів, згідно з даними декларацій за 2022 рік.

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