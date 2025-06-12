Був у шлюбі двічі та став багатодітним батьком: що відомо про особисте життя мера Харкова Терехова

Політик був одружений двічі та має троє дітей

Ігор Терехов працює мером Харкова упродовж 4 років, обійнявши цю посаду після Геннадія Кернеса. Нещодавно стало відомо, скільки заробляє міський голова, і ця сума є незначною у порівнянні із зазначеним у декларації його грошовим забезпеченням. Водночас політик останнім часом не говорить про особисте.

"Телеграф" розкаже, що відомо про особисте життя міського голови Харкова.

Особисте життя Ігоря Терехова

Чиновник був одружений з Аллою Пазюк, яка народилась у 1974 році. У 1995 році у подружжя народився син Микола. У 90-х Терехов і Пазюк розлучилися.

У 2007-2014 роках Алла займалась бізнесом зі створення шкіряних та галантерейних виробів. Щодо сина Миколи, він навчався у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого, а саме — в Інституті підготовки кадрів для органів юстиції. Хлопець активно займався кікбоксингом.

Микола займався кікбоксингом, фото thepage.ua

Упродовж 2 років Микола був начальником служби Харківського ремонтно-будівельного підприємства. За останніми даними, син Терехова перебуває у шлюбі з дружиною Тамарою. Вони виховують доньку Ангеліну.

Вдруге Терехов одружився з Оленою Винник (Піженко), яка народилася у 1966 році у Кропивницькому. Вона навчалась у місцевому медичному коледжі.

Олена Винник (Піженко) - друга дружина Терехова, фото thepage.ua

Терехов і Винник перебували у шлюбі упродовж 11 років. У 2014 році вони розлучилися. Ігор вирішив поставити крапку у цих стосунках. Він зазначав у суді, що його погляди на виховання дітей та сім'ю відрізняються з тими, які має дружина.

Протягом подружнього життя у Терехова і Винник народилось двоє синів. Матвій з'явився на світ у 2003 році, тоді як Андрій — у 2006. Матвій навчався у державній гімназії з посиленою військовою підготовкою "Кадетський корпус".

Син Терехова - Матвій, фото thepage.ua

Син Терехова - Андрій, фото thepage.ua

З ким зараз Ігор Терехов

У грудні 2021 року мер Харкова підтвердив "Світському життю", що перебуває у стосунках з Анною Кузнецовою. Політик зазначив, що їхні взаємини тривають багато років. Познайомилась пара тоді, коли Кузнецова працювала журналістом.

"Ніхто нічого не приховував ніколи. Наші стосунки тривають багато років. Усі про це прекрасно знають і нам нема чого приховувати. Я Аню знаю вже понад десять років, спочатку ми познайомилися, бо вона в мене брала інтерв'ю", — розповів чиновник.

Терехов з Кузнецовою та бізнесмен Олександр Ярославський, скриншот з відео

Терехов підкреслив, що його обраниця була останньою журналісткою, яка брала інтерв'ю в Януковича в Україні. Це відбувалося, коли він тікав з Харкова.

"До речі, вона — останній журналіст в Україні, який брав інтерв'ю в Януковича, коли він тікав з Харкова", — додав чоловік.

Кузнецова брала інтерв'ю в Януковича, скриншот з відео

У 2015 році Кузнецова стала депутатом Харківської обласної ради від партії "Відродження". Також вона була секретарем комісії з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень облради.

Кузнецова працювала заступником директора газети "Харківські відомості". У 2020 році вона долучилась до партії "Блок Кернеса — Успішний Харків". Наприкінці 2023 року чиновниця звільнилась із Харківської облради.

Кузнецова була депутатом Харківської облради, фото "Харківські відомості"

Зважаючи на останню декларацію Кузнецової, вона володіє трьома автівками: Volkswagen Touareg 2021 року випуску, Porsche Cayman 2019-го та Volvo XC90 2018-го. Також Анна має дві квартири у Харкові та будинок в області, а також кілька земельних ділянок.

У 2023 році в Анни з'явився будинок в Іспанії на 137 квадратних метрів. Його вартість — 5 мільйонів 872 тисячі гривень. У 2024 році Кузнецову побачили у містечку Камбрілс в Іспанії. Курорт славиться пляжами, довжиною 10 кілометрів на узбережжі Середземного моря. Він має назву Коста-Дорада, що у перекладі — "золотий берег". Ймовірно, обраниця Терехова поки що не планує повертатися у політику та насолоджується життям на курорті.

Кузнецова у 2024 році прогулювалась іспанським узбережжям, фото "Антикор"

Де зараз живуть сини Терехова

У червні 2024 року чиновник розповів Радіо Свобода, що його 29-річний син Микола живе в Україні, але не у Харкові. За словами мера, він займається волонтерством.

Тоді як 21-річний син Матвій мешкає за кордоном. Як розповів Терехов, він має серйозні проблеми із зором. Зараз хлопець здобуває вищу освіту.

А от молодший син Терехова — Андрій — у 2023 році закінчив школу й готувався вступати до вишу. В якому виші він навчається наразі невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишній мер Харкова Михайло Добкін. Він зараз не займається політикою.