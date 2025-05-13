Була власницею ломбардів і заробляла мільйони. Що відомо про дружину Разумкова і як вона виглядає
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Обраниця політика — донька колишнього мера Миколаєва
Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков — не лише політик, але й чоловік та батько двох дітей. Він, як і більшість українських державних діячів, оберігає особисте життя від зайвих очей. Тому про його дружину відомо не багато.
"Телеграфу" все ж вдалося дізнатися деяку інформацію про дружину Дмитра Разумкова і їхню історію знайомства. Його обраниця, Юлія Чайка, є донькою колишнього мера Миколаєва.
Як Разумков познайомився з майбутньою дружиною
Їхнє знайомство відбулося в університеті. Тоді і Юлія, і Дмитро навчалися в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Як розповідав політик на своїй сторінці в Instagram, він зрозумів, що це було справжнє кохання. Згодом пара одружилася. Зараз подружжя виховує двох синів.
Що відомо про Юлію Чайку
Юлія — донька ексмера Миколаєва Володимира Чайки, який був на цій посади чотири терміни поспіль, за що його називали "мером-рекордсменом", і помер у 2013 році. Вона народилася 23 квітня 1984 року. Обраниця політика має досвід роботи на державному підприємстві — раніше вона працювала на "Укроборонпром". Однак не відомо, на якій посаді.
До травня 2020 року Юлія була власницею компанії "Бізнесінвестбуд", яка займається торгівлею деревиною та будматеріалами. У 2019 році її дохід склав 6,7 мільйона гривень від підприємницької діяльності.
Юлія була власницею нерухомості у Миколаєві та у Черкаській області, а також володіла кількома компаніями. Йдеться про "Українська політконсалтингова група", Ломбард "ПРО100КРЕДІТ", "Бізнесінвестбуд" і "Інтерінвест ХХІ століття", а також мережею ломбардів, яка складалася з семи відділень. До того, як Разумков став депутатом, він був співвласником цієї мережі. Про це йшлося у декларації політика, оприлюдненій у 2020 році.
Юлія також — власниця двох квартир у Києві, площею 44 м2 і 53 м2 та будинку, площею 490 м2. У її володінні також 22 сотки землі у Миколаєві.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину Олега Синєгубова. Обраниця голови Харківської обласної державної адміністрації — власниця нерухомості та викладачка.