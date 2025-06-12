Краб-водолюб з острова Зміїний потрапив до Червоної книги України: як він виглядає (фото)

Цей невеликий представник морської фауни України внесений до Червоної книги через загрозу зникнення

Краб-водолюб або ксанто пореса (Xantho poressa) — це невеликий краб із родини ксантових, який є унікальним представником свого роду в українських водах. Цей вид відіграє важливу роль у морських екосистемах і потребує особливого захисту через зменшення чисельності, що пов’язано з антропогенним впливом.

Ксанто пореса трапляється вздовж узбережжя Атлантичного океану біля Африки, на Канарських островах, а також у Середземному та Чорному морях. В Україні цей краб поширений головним чином у прибережних зонах Криму, крім опріснених ділянок, а також біля острова Зміїний.

Він живе на невеликих глибинах — від пів метра до трьох метрів, іноді до п’ятнадцяти. А перевагу надає кам’янистому дну, де ховається в тріщинах і під камінням, хоча іноді трапляється і на піщаних ділянках.

Зовнішній вигляд і будова

Краб має овальну спинку завдовжки до 26 мм і завширшки до 43 мм. Лоб широкий і по краях має чотири шипи, деякі з яких можуть бути маленькими. Живіт звужується у формі конуса. Клешні великі, міцні і вкриті короткими волосками. Колір краба може бути від фіолетового з темними плямами до темно-зеленого або коричневого, з жовтуватим низом. Пальці клешнів чорні та з зубчиками всередині.

Особливості життя та розмноження

Краб-водолюб харчується падлом, різними морськими червами та молюсками. Розвиток цього краба проходить через кілька послідовних личинкових стадій, що є характерним для багатьох крабів. Спочатку з ікринок вилуплюються планктонні личинки, які називаються зоеї. Ці зоеї проходять чотири окремі стадії, під час яких личинки ростуть і змінюються в розмірах.

Після завершення стадій зоеї личинка переходить у стадію мегалопи, яка є проміжною між личинковою і дорослою формою краба. Мегалопа більша за зоеї — її розмір може досягати до 3 мм. На цій стадії личинка починає набувати рис дорослого краба, готується до осідання на дно і переходу до бентосного способу життя.

Самиці ксанто пореси відкладають від 800 до 1400 ікринок, які мають темне, майже чорне забарвлення. Це досить велика кількість ікринок, що забезпечує виживання виду, враховуючи високий рівень смертності личинок у природі. Розвиток личинок триває кілька місяців, за цей час вони проходять всі описані стадії, перш ніж перетворитися на молодих крабів

Статус охорони

Цей вид внесений до Червоної книги України зі статусом "уразливий". Головною загрозою для краба-водолюба є забруднення прибережних вод, що негативно впливає на чисельність популяції. Через недостатню вивченість виду важливо посилити дослідження та вжити заходів для його збереження.

Отже, це не лише цікавий представник морської фауни, а й важливий індикатор екологічного стану Чорного моря. Його охорона сприятиме збереженню біорізноманіття та підтримці здоров’я прибережних екосистем України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кримський краб-малюк, який існував ще 10 мільйонів років тому, також опинився у Червоній книзі України. Він мешкає в прісних водоймах, переважно в гірських річках Криму.