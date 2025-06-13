Подорож ніби на іншу планету: де в Україні знайти найдовшу печеру світу з лабіринтами й озерами

Сім причин, щоб поїхати до гіпсової печери

У самому серці Поділля, біля села Королівка на Тернопільщині, знаходиться одна з найбільших у світі гіпсових печер — "Оптимістична". Її не видно з дороги, вона не блищить неоном і не рекламована на кожному кроці.

Це місце — справжнє природне диво, яке щороку приваблює туристів, науковців і навіть екстрасенсів. "Телеграф" розповідає, чому печеру варто внести у свій тревел-бук.

Найдовша гіпсова печера світу

"Оптимістична" — рекордсменка. Її офіційна довжина перевищує 260 км, що робить її найдовшою гіпсовою печерою у світі та найдовшою печерою Євразії. Ба більше, дослідники переконані — це лише частина її масштабів. Печера розгалужується в усі боки, і нові ходи все ще відкривають.

Найдовша гіпсова печера світу

Підземний світ, якого не побачиш більше ніде

Це не просто один тунель — це система з десятками районів, гротів, галерей та колодязів. Кожна ділянка має власну назву й настрій. Є "Казковий лабіринт", "Коралити", "Танцювальний зал", "Зал озер" — це не фантазії письменника, а реальні маршрути, які можна пройти зі спеціально підготовленим гідом.

У печері багато лабіринтів

Унікальні підземні краєвиди

Всередині можна побачити кристали гіпсу завдовжки до метра, які сяють у світлі ліхтарів. Деякі стіни схожі на коралові рифи, а під ногами — озера з прозорою водою глибиною до шести метрів. Це місце нагадує підземний космос — все дихає первісною тишею й спокоєм.

Унікальна печера на Тернопільщині

Про температуру та безпеку

Всередині печери постійна температура +9…+10 °C та висока вологість — стабільний мікроклімат зберігається цілий рік. Туристичні маршрути проходять лише з досвідченими гідами-спелеологами. Печера повністю безпечна для людей, які не мають проблем зі здоров’ям. До того ж у печері обладнано табір, де можна переночувати.

Кожного року печера збирає тисячі туристів

І для початківців, і для екстремалів

"Оптимістична" пропонує маршрути для кожного. Можна пройти легкий прогулянковий маршрут на 2–3 км, або обрати складніший — спортивний чи екстремальний (до 5 годин ходьби, з вузькими проходами й невеликими перепадами висоти). Після такого навіть гори здадуться простішими.

Підземні лабіринти Оптимістичної печери

Історія з оптимізмом у назві

Печеру відкрили 1966 року львівські спелеологи. Коли вони побачили, скільки простору ховається під землею — були шоковані. Назву дали не випадково — вчені сказали: "Ми були надто оптимістичними у своїх прогнозах — на щастя!"

Кристали гіпсу в печері

Магія, якої не пояснити

Є ті, хто вірить: печера має особливу енергетику. Мовляв, тут краще думається, зникають головні болі, а світ здається інакшим. Езотерики приїздять сюди "очиститися". Та навіть без міфів — це місце справді вражає.

Унікальна печера в Україні

Як дістатися до печери

Місце розташування: село Королівка, Чортківський район, Тернопільська область.

З Тернополя — рейсові автобуси курсують до міста Борщів кожні ~2 години, дорога близько 2,5 год. З Борщева до села Королівка можна дістатися на маршрутці або місцевому автобусі (12 км).

На авто: з Тернополя трасою Н02 до Борщева, а потім Р48 до Королівки; GPS: 48.7349 N, 25.9738 E

Зауважимо, що вхід лише з гідом! Експлуатація печери дозволена тільки у складі організованих груп зі спелеологами. Самовільний вхід — заборонений. Є ризик заблукати серед сотень кілометрів ходів.

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