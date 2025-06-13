Путешествие словно на другую планету: где в Украине найти самую длинную пещеру мира с лабиринтами и озерами

Семь причин, чтобы поехать в гипсовую пещеру

В самом сердце Подолья, возле села Королевка Тернопольской области, находится одна из крупнейших в мире гипсовых пещер — "Оптимистическая". Ее не видно с дороги, она не блестит неоном и не рекламируется на каждом шагу.

Это место – настоящее природное чудо, которое ежегодно привлекает туристов, ученых и даже экстрасенсов. "Телеграф" рассказывает, почему пещеру следует внести в свой тревел-бук.

Самая длинная гипсовая пещера мира

"Оптимистическая" — рекордсменка. Ее официальная протяженность превышает 260 км, что делает ее самой длинной гипсовой пещерой в мире и самой длинной пещерой Евразии. Более того, исследователи убеждены — это лишь часть ее масштабов. Пещера разветвляется по сторонам, и новые ходы все еще открывают.

Самая длинная гипсовая пещера мира

Подземный мир, которого не увидишь больше нигде

Это не просто один тоннель – это система с десятками районов, гротов, галерей и колодцев. Каждый участок имеет свое название и настроение. Есть "Сказочный лабиринт", "Короли", "Танцевальный зал", "Зал озер" — это не фантазии писателя, а реальные маршруты, которые можно пройти со специально подготовленным гидом.

В пещере много лабиринтов

Уникальные подземные виды

Внутри можно увидеть кристаллы гипса длиной до метра, сияющие в свете фонарей. Некоторые стены похожи на коралловые рифы, а под ногами – озера с прозрачной водой глубиной до шести метров. Это место напоминает подземный космос – все дышит первобытной тишиной и спокойствием.

Уникальная пещера в Тернопольской области

О температуре и безопасности

Внутри пещеры постоянная температура +9…+10 °C и высокая влажность – стабильный микроклимат сохраняется круглый год. Туристические маршруты проходят только с опытными гидами-спелеологами. Пещера полностью безопасна для людей, не имеющих проблем со здоровьем. К тому же в пещере оборудован лагерь, где можно переночевать.

Каждый год пещера собирает тысячи туристов

И для начинающих, и для экстремалов

"Оптимистическая" предлагает маршруты для каждого. Можно пройти легкий прогулочный маршрут на 2-3 км или выбрать более сложный — спортивный или экстремальный (до 5 часов ходьбы, с узкими проходами и небольшими перепадами высоты). После такого даже горы покажутся проще.

Подземные лабиринты Оптимистической пещеры

История с оптимизмом в названии

Пещеру открыли в 1966 году львовские спелеологи. Когда они увидели, сколько пространства скрывается под землей, были шокированы. Название дали не случайно — ученые сказали: "Мы были слишком оптимистичны в своих прогнозах — к счастью!"

Кристаллы гипса в пещере

Магия, которой не объяснить

Есть те, кто верит: у пещеры есть особенная энергетика. Мол, здесь лучше думается, исчезают головные боли, а мир кажется иным. Эзотерики приезжают сюда "очиститься". Но даже без мифов это место действительно впечатляет.

Уникальная пещера в Украине

Как добраться до пещеры

Место расположения: село Королевка, Чертковский район, Тернопольская область.

Из Тернополя — рейсовые автобусы курсируют в Борщев каждые ~2 часа, дорога около 2,5 часа. Из Борщева в село Королевка можно добраться на маршрутке или местном автобусе (12 км).

На авто: из Тернополя по трассе Н02 в Борщев, а затем Р48 в Королевку; GPS: 48.7349 N, 25.9738 E

Заметим, что вход только с гидом! Эксплуатация пещеры разрешена только в составе организованных групп со спелеологами. Самовольный вход – запрещен. Есть риск заблудиться среди сотен километров ходов.

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