Це не Київ: в якому місті насправді з'явився перший театр в Україні та чи працює він сьогодні (фото)

Ця велична споруда в стилі необароко з феноменальною акустикою не лише стала архітектурною окрасою міста, а й заклала фундамент професійного театрального мистецтва в Україні

Житомир — місто, яке часто несправедливо залишається в тіні Києва. Але на відміну від столиці, де театральне мистецтво розвивалося пізніше, Житомир став першим містом в Україні, в якому було збудовано справжній кам’яний театр.

Цей факт не лише підкреслює унікальність Житомира, а й доводить, що культурне життя нашої країни має глибокі корені поза межами столиці. Саме тут, у провінційному, на перший погляд. місті, зароджувалася театральна традиція, яка згодом стала фундаментом для розвитку українського мистецтва.

А у 1858 році тут з'явився перший кам'яний театр на українських землях. Ця велична споруда не лише стала архітектурною окрасою міста, а й заклала основи для розвитку професійного театрального мистецтва в нашій країні.

Від дерев'яних підмостків до кам'яних стін

Театральна історія Житомира розпочалася ще наприкінці XVIII століття, коли місцева громада активно порушувала питання створення стаціонарного театру. Перший успіх прийшов у 1809 році — за ініціативою волинського губернатора Михайла Івановича Камбурлея в місті з'явилося перше театральне приміщення, що стало одним із піонерів стаціонарного театру в Україні.

Однак справжнім проривом став 1858 рік. Після того, як попередня дерев'яна будівля згоріла у 1842 році, житомиряни вирішили не повторювати помилок минулого. За проєктом академіка архітектури Івана Васильовича Штрома постала велична кам'яна споруда в стилі необароко — перший кам'яний театр на території України.

Акустичне диво XIX століття

Новий театр вразив сучасників не лише своєю архітектурною красою. Будівля мала феноменальну акустику — навіть найтихіший шепіт або звук розпалюваного сірника на сцені було чутно на останніх рядах залу. Ця технічна досконалість зробила житомирський театр справжньою Меккою для артистів і меломанів того часу.

Сцена першого кам'яного театру України пам'ятає справжніх корифеїв мистецтва. Тут виступали легендарні українські актори Марко Кропивницький та Марія Заньковецька, всесвітньо відома співачка Поліна Віардо.

Театр у наш час

XX століття принесло нові виклики і трансформації. У 1920-х роках тут працював український "Незалежний театр", який згодом перетворився на Перший державний драматичний театр імені Тараса Шевченка. Попри всі соціальні потрясіння, війни та реконструкції, театр не припиняв своєї діяльності — справжнє свідчення незламності духу житомирян. З 1938 року історична будівля функціонує як обласна філармонія, а з 1957 року місто отримало новий музично-драматичний театр, що стало важливим етапом розвитку театрального мистецтва регіону.

Раніше "Телеграф" розповідав, де саме був перший театр в Києві. Важливим поштовхом для розвитку театрального мистецтва стало перенесення у 1797 році контрактового ярмарку з Дубна.