Найдавніший храм часів Русі – не Софійський собор: де він знаходиться і який вигляд має сьогодні (фото)

Він став першим кам'яним собором Чернігівської землі та унікальним зразком поєднання візантійського хрестово-купольного стилю з елементами романської базиліки

Спасо-Преображенський собор у Чернігові є однією з найдавніших архітектурних пам’яток Київської Русі, що збереглася до наших днів у чудовому стані. Він навіть старший за знаменитий Софійський собор у Києві і залишається чинним храмом, який вражає своєю історією та архітектурною унікальністю.

Цей унікальний храм, що поєднав у собі візантійські та романські архітектурні традиції, є не лише найдавнішою збереженою спорудою Київської Русі, але й живим символом духовності та культурної спадщини нашого народу. Його мури пам'ятають князів і митрополитів, державні рішення та молитви вірян, що лунали тут протягом майже дев'яти століть.

Початки та архітектурна неповторність

Цей собор був започаткований князем Мстиславом Володимировичем, братом Ярослава Мудрого, приблизно в 1030 році. Особливість споруди полягає в поєднанні традицій візантійського хрестово-купольного храму з елементами романської базиліки — такого поєднання немає в жодному іншому відомому давньоруському храмі. Це пояснюється тим, що князь запросив майстрів із Тмутаракані, які були знайомі з архітектурою Малої Азії та Закавказзя, де подібні стилі були поширені.

Історичний контекст і будівництво

За літописами, собор зводили на місці стародавнього язичницького капища, де спочатку стояла дерев’яна церква. Після успішного походу на Червону Русь князь Мстислав розпочав будівництво кам’яного храму, але помер у 1036 році, коли будівля була ще недобудованою. Його було поховано у недобудованому соборі. Завершення споруди, ймовірно, відбулося вже за князя Святослава Ярославича, який також знайшов тут вічний спокій.

Архітектурні особливості та інтер’єр

Собор має тринефну структуру, його розміри вражають: ширина — понад 22 метри, довжина з апсидами — понад 35 метрів, а висота центральної бані сягає 30 метрів. Стіни товщиною понад метр і півтора збереглися практично без змін. Внутрішній простір прикрашали численні арки, фресковий розпис із багатою кольоровою гамою, кольоровий камінь і керамічні плитки на підлозі, різьблені мармурові колони з капітелями. Все це створювало враження величі та духовної піднесеності.

Святині та реліквії

У соборі покояться останки чернігівських князів, зокрема князь Ігор Святославич, згаданий у "Слові о Полку Ігоревім". Також у соборі поховані Ігор Ольгович та інші князі з династії Рюриковичів.

Хоча основна частина фресок загинула в пожежі 1756 року, деякі фрагменти досі можна побачити в соборі. Вони свідчать про багате оздоблення собору в минулі століття.

Роль собору в житті Чернігова

Протягом майже дев’яти століть Спасо-Преображенський собор був духовним і політичним центром Чернігівської землі. Тут зберігалися святі реліквії, князівські мощі, а також відбувалися важливі державні події — укладалися договори, скріплювалися присяги. Собор був місцем поховання багатьох видатних князів і церковних ієрархів.

Історія в новітні часи

Протягом століть собор неодноразово зазнавав руйнувань, але в XIX столітті його реставрували, повернувши первозданний вигляд. У радянський період храм закрили, використовуючи як складське приміщення. Богослужіння відновили під час німецької окупації у 1942 році, але згодом знову припинили. Лише наприкінці 1980-х років споруда повернулася до церковної громади і знову стала чинним храмом.

Собор за радянських часів

Спасо-Преображенський собор у Чернігові — це унікальний архітектурний та історичний пам’ятник, який відображає багатство культурної спадщини Київської Русі. Його неповторна конструкція, багатовікова історія та духовне значення роблять його справжнім символом Чернігова та всієї України.

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