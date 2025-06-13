У Львові готують одразу десятки акцій: частину міста перекриють

Львів'яни подали петицію проти ЛГБТ-маршу

Попри контртерористичні заходи, які СБУ проводить у місті, завтра у Львові хочуть провести акції представники 21 організації. Кількість заявок продовжує зростати.

Поліція просить перекрити частину вулиць через ризик провокацій. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За словами Садового,поліція звернулася до міської ради з проханням перекрити частину вулиць через можливі провокації. У місті з 12 червня тривають контртерористичні заходи СБУ.

Серед запланованих заходів є вулична акція представників ЛГБТ-спільноти. Крім того, на суботу також заплановано прощання з чотирма загиблими захисниками України.

"Звертаюся до всіх – утримайтеся від масових акцій, які збурюють суспільство і поважайте законні вимоги сил безпеки", написав мер Львова у своєму дописі.

Водночас львів'янин Микола Біляк подав електронну петицію про заборону ЛГБТ-акції. На цей момент петиція зібрала понад 720 голосів з 500 необхідних. Автор петиції вважає проведення таких заходів під час війни небезпечним для суспільної стабільності.

"Проведення такого роду заходів може суттєво загострити суспільні протистояння та стати причиною дестабілізації ситуації в місті Львові", йдеться у петиції.

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко заявив, що питання потребує детального вивчення колегами з міської ради. Проте, за інформацією пресслужби Львівської міської ради, згідно із законом про мирні зібрання, дозволи на проведення акцій не видають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Львові хотіли знести пандус біля будинку військового, який втратив ноги, але втрутився мер. Садовий дав незадоволеним одну пораду.