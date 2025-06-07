На ЛГБТ-параді в Києві стались перші сутички. Що там відбувається зараз (відео)

Поліція вже затримала кількох людей

В Києві на ЛГБТ-параді стались перші сутички. Конфлікт виник між поліцією та представниками "Правої молоді", які виступають за традиційні цінності.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що інцидент стався під час параду на Михайлівській площі.

"Півень не птах, під**р не людина", "під**рів на нуль, бійців додому", "традиція – сила, під**рам – могила", – саме такі гасла викрикують люди, які виступають за традиційні цінності.

Відомо, що 7 червня в перший день ЛГБТ-параду учасники не проводитимуть марш, вони планують благодійні збори для військових. Однак сутички між представниками ЛГБТ-спільноти та іншими людьми не вдалось уникнути. Конфлікт зупинила поліція, яка вже забрала протестуючих проти ЛГБТ.

Водночас нардеп Данило Гетманцев зазначив, що цей парад викликав чимале обурення в Україні. Адже він відбувається напередодні великого православного свята Трійці.

"Невірне обрання часу заходу (зокрема напередодні Трійці) є питаннями відсутності почуття такту в організаторів, а ніяк не приводом бити їх по обличчю", — наголосив політик.

Він також додав, що обидві сторони конфлікту настільки захопились протистоянням один проти одного, що сам парад практично втрачає сенс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 14 червня у США пройде великий військовий парад з нагоди 250-річчя армії, а в Києві в той же день заплановано "Марш рівності" від ЛГБТ-спільноти. Збіг дат викликав обговорення через суттєву різницю у символіці обох заходів.