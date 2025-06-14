У Києві проходить Марш Рівності. Що відбувається у центрі столиці (оновлюється)

Через захід у столиці запровадили транспортні обмеження

КиївПрайд зранку у суботу, 14 червня, проводить Марш Рівності у Києві. Люди зібралися біля станції метро "Театральна", звідки стартує хода.

На місці працює кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Як можна побачити на його відео, людей зібралося чимало, здебільшого це молодь, багато підлітків. Проте є також військові, чимало представників ЗМІ.

Учасники акції виглядають яскраво, багато з них мають в одязі кольори веселки. Вони тримають транспаранти з закликами поважати права ЛГБТ-людей. Райдужний прапор, що складається із шести кольорів (червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, синій, фіолетовий), став символом гордості, різноманітності та єдності ЛГБТ-людей. Цей символ широко використовується у ЛГБТ-акціях та заходах по всьому світу.

Марш Рівності — це акція за права, свободу та рівність для ЛГБТІК+ людей в Україні. Його проводить українська громадська організація КиївПрайд.

Довідково: ЛГБТІК+ це абревіатура, яка використовується для позначення лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів, інтерсексів, квірів та інших людей з різними сексуальними орієнтаціями та гендерними ідентичностями, які не вписуються в традиційні норми. "+" у кінці означає включення інших ідентичностей, які не охоплюються основними літерами.

Як анонсували в Instagram КиївПрайду, учасники акції зібралися зранку біля музею Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7). Хода буде йти центром столиці.

Як повідомляв "Телеграф", торік у Києві сотні людей вийшли на мітинг проти "Маршу Рівності". Тоді біля будівлі Київської міської державної адміністрації зібралися військові, активісти та ветерани російсько-української війни. Люди вимагали від київської влади скасувати марш на підтримку ЛГБТІК+.