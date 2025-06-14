Марш ЛГБТ в центре Киева разделил украинцев. Что они рассказали "Телеграфу"

На параде были даже военные

В Киеве 14 июня проходит масштабный ЛГБТ-парад, более известный как Марш Равенства. Однако не все украинцы относятся к этому событию толерантно, ведь некоторые считают, что это сейчас не ко времени.

Именно поэтому "Телеграф" провел опрос, чтобы более точно увидеть мнение большинства украинцев. Опрос проходил на странице издания в Telegram и Facebook.

Заметим, что мнение большинства украинцев совпало в обеих сетях. Ведь из общего количества опрошенных в Telegram более 45% людей вообще не поддержали ЛГБТ-парад, считая его неуместным в любое время. При этом только 35% против парада во время войны и 20% поддерживают его в любом случае.

Поддерживают ли украинцы ЛГБТ-парад в Киеве

Добавим, что люди, не поддерживающие ЛГБТ-парад во время войны, разделились на две группы. Одни считают такое массовое собрание просто опасным, а другие неуместным, когда на фронте гибнут защитники.

В комментариях же пользователи отмечали, что вообще эти парады не должны проходить при любых условиях, некоторые даже ссылались на религию. Были и те, кто все же поддерживал Марш Равенства, но их было в разы меньше. Многие реагировали достаточно агрессивно, призывая отправить участников парада на фронт и т.д.

Напомним, что на ЛГБТ-параде в Киеве были даже военные, отметившие его важность. Их лозунгом было "Воюем за равные права".

Военный на ЛГБТ-параде в Киеве, фото Ян Доброносов

Военные на ЛГБТ-параде, фото Ян Доброносов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове также 14 июня планируют провести Марш Равенства.