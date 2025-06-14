Лише одна з 19 вистав українською. Еротичний театр "Темний софіт" прокоментував мовне питання репертуару

І це попри мораторій на російську Київської міської ради та закон України

Артстудія "Темний софіт" продовжує на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну показувати театральні постанови російською мовою. Адже на українській можна побачити лише одну виставу з дев'ятнадцяти.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, чому ж "Темний софіт" продовжує показувати виставити російською мовою. Кореспондент видання зв'язався зі студією через приватні повідомлення в Instagram, де отримав цікаву відповідь.

"Мы не відповідаємо на провокаційні запитання. Вся інформація щодо роботи театру є на офіційному сайті театру", — сказали в "Темному софіті".

Чому "Темний софіт" показує російськомовні вистави

При цьому студія не одразу відповіла на запитання "Телеграфу" про точну кількість вистав українською. Спочатку там казали, що "працюють над збільшенням кількості україномовних вистав", однак наразі є лише одна — "Відьма". Також і дату, коли з'являться ще вистави українською, "Темний софіт" не зміг назвати.

Скільки україномовних вистав у "Темному софіті"

Коли з'являться ще вистави українською

З 19 вистав у "Темному софіті" лише одна україномовна

Додамо, що під час цього спілкування кореспондент видання мав нагоду поспілкуватись у телефонній розмові зі студією. Представниця відмовилась відповідати на питання, наголосивши: "Займіться своєю роботою і направляєте енергію в більш конструктивне джерело". І на цьому розмова закінчилась, бо представниця "Тихого софіту" поклала слухавку.

Водночас на порталі студії вказано, що "театр "Темний софіт" є 100% українським продуктом". Однак це не в контексті мови, а в плані того, що усі постанови пише український режисер. До того ж театр підкреслює свою позицію, що не поділяє людей за расовою, національною, релігійною, сексуальною та мовною ознакою.

Скріншот з порталу "Темного софіту"

Що відомо про артстудію "Темний софіт"

Ця студія називає себе "першим в Україні еротичним театром", де більшість постанов мають не тільки досить відверті та напівоголені сцени, а й купу нецензурної лексики. Це підтверджують і вікові обмеження, адже деякі постанови мають 21+.

Театр "Темний софіт" знаходиться в Києві на вул. Володимирська, 71. Вартість квитка на виставу стартує від 500 грн і це незалежно від мови постанови.

Вартість квитків у "Темному софіті"

Чи законні вистави російською

Зауважимо, що закон України забороняє проведення вистав російською мовою лише у державних та комунальних театрах. Річ у тім, що у 23 статті Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зазначено, що публічне виконання театральних вистав іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі супроводжуються перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

При цьому про діяльність приватних театрів не йдеться. Суворе регламентування мають інформаційні матеріали про вистави — вони повинні бути лише українською.

Водночас Київська міська рада з 13 липня 2023 року ввела мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Цей документ забороняє концерти, вистави, кіно, книги тощо російською мовою.

Мораторій на російську мову

Навіть сам голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук підкреслював: "Заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сердючка заспівала в Києві російською "Все будет хорошо" і розлютила українців.