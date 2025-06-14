Лише одна з 19 вистав українською. Еротичний театр "Темний софіт" прокоментував мовне питання репертуару
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І це попри мораторій на російську Київської міської ради та закон України
Артстудія "Темний софіт" продовжує на четвертий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну показувати театральні постанови російською мовою. Адже на українській можна побачити лише одну виставу з дев'ятнадцяти.
"Телеграф" вирішив з'ясувати, чому ж "Темний софіт" продовжує показувати виставити російською мовою. Кореспондент видання зв'язався зі студією через приватні повідомлення в Instagram, де отримав цікаву відповідь.
"Мы не відповідаємо на провокаційні запитання. Вся інформація щодо роботи театру є на офіційному сайті театру", — сказали в "Темному софіті".
При цьому студія не одразу відповіла на запитання "Телеграфу" про точну кількість вистав українською. Спочатку там казали, що "працюють над збільшенням кількості україномовних вистав", однак наразі є лише одна — "Відьма". Також і дату, коли з'являться ще вистави українською, "Темний софіт" не зміг назвати.
Додамо, що під час цього спілкування кореспондент видання мав нагоду поспілкуватись у телефонній розмові зі студією. Представниця відмовилась відповідати на питання, наголосивши: "Займіться своєю роботою і направляєте енергію в більш конструктивне джерело". І на цьому розмова закінчилась, бо представниця "Тихого софіту" поклала слухавку.
Водночас на порталі студії вказано, що "театр "Темний софіт" є 100% українським продуктом". Однак це не в контексті мови, а в плані того, що усі постанови пише український режисер. До того ж театр підкреслює свою позицію, що не поділяє людей за расовою, національною, релігійною, сексуальною та мовною ознакою.
Що відомо про артстудію "Темний софіт"
Ця студія називає себе "першим в Україні еротичним театром", де більшість постанов мають не тільки досить відверті та напівоголені сцени, а й купу нецензурної лексики. Це підтверджують і вікові обмеження, адже деякі постанови мають 21+.
Театр "Темний софіт" знаходиться в Києві на вул. Володимирська, 71. Вартість квитка на виставу стартує від 500 грн і це незалежно від мови постанови.
Чи законні вистави російською
Зауважимо, що закон України забороняє проведення вистав російською мовою лише у державних та комунальних театрах. Річ у тім, що у 23 статті Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" зазначено, що публічне виконання театральних вистав іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі супроводжуються перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.
При цьому про діяльність приватних театрів не йдеться. Суворе регламентування мають інформаційні матеріали про вистави — вони повинні бути лише українською.
Водночас Київська міська рада з 13 липня 2023 року ввела мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Цей документ забороняє концерти, вистави, кіно, книги тощо російською мовою.
Навіть сам голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук підкреслював: "Заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг, які створені у процесі провадження діяльності у сфері культури. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Російська – мова країни-агресора, і їй не місце в серці нашої столиці".
Раніше "Телеграф" розповідав, що Сердючка заспівала в Києві російською "Все будет хорошо" і розлютила українців.