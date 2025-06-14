Только один из 19 спектаклей на украинском. Эротический театр "Темный софит" прокомментировал языковой вопрос репертуара

И это несмотря на мораторий на русский Киевского городского совета и закон Украины

Арт-студия "Темный софит" продолжает на четвертый год полномасштабного вторжения России в Украину показывать театральные постановки на русском языке. Ведь на украинском можно увидеть только один спектакль из девятнадцати.

"Телеграф" решил выяснить, почему же "Темный софит" продолжает показывать представления на русском языке. Корреспондент издания связался со студией через сообщения в Instagram, где получил интересный ответ.

"Мы не отвечаем на провокационные вопросы. Вся информация о работе театра есть на официальном сайте театра", — сказали в "Темном софите".

Почему "Темный софит" показывает русскоязычные представления

При этом студия не сразу ответила на вопрос "Телеграфа" о точном количестве спектаклей на украинском языке. Сначала там говорили, что "работают над увеличением количества украиноязычных спектаклей", однако сейчас есть только одна — "Ведьма". Также и дату, когда появятся еще спектакли на украинском, "Темный софит" затруднился назвать.

Сколько украиноязычных представлений в "Темном софите"

Когда появятся еще спектакли на украинском

Из 19 спектаклей в "Темном софите" только один украиноязычный

Добавим, что во время общения корреспондент издания имел возможность пообщаться в телефонном разговоре со студией. Представительница отказалась отвечать на вопрос, подчеркнув: "Займитесь своей работой и направляете энергию в более конструктивный источник". И на этом разговор закончился, потому что представительница "Тихого софита" положила трубку.

В то же время, на портале студии указано, что "театр "Темный софит" является 100% украинским продуктом". Однако, это не в контексте языка, а в плане того, что все постановления пишет украинский режиссер. К тому же театр подчеркивает свою позицию, которая не разделяет людей по расовому, национальному, религиозному, сексуальному и языковому признаку.

Скриншот с портала "Темного софита"

Что известно об арт-студии "Темный софит"

Эта студия называет себя "первым в Украине эротическим театром", где большинство спектаклей имеют не только откровенные и полуобнаженные сцены, но и кучу нецензурной лексики. Это подтверждают и возрастные ограничения, ведь некоторые постановления имеют 21+.

Театр "Темный софит" находится в Киеве по ул. Владимирская, 71. Стоимость билета на спектакль стартует от 500 грн и это независимо от языка спектакля.

Стоимость билетов в "Темном софите"

Законны ли спектакли на русском

Заметим, что закон Украины запрещает проведение представлений на русском языке только в государственных и коммунальных театрах. Дело в том, что в 23 статье Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" указано, что публичное исполнение театральных представлений на другом языке, не государственном, в государственном или коммунальном театре сопровождаются переводом на украинский язык с помощью субтитров, звукового перевода или иным способом.

При этом о деятельности частных театров речь не идет. Суровое регламентирование имеют информационные материалы о спектаклях — они должны быть только украинскими.

В то же время Киевский городской совет с 13 июля 2023 года ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Этот документ запрещает концерты, представления, кино, книги и т.д. на русском языке.

Мораторий на русский язык

Даже сам председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук подчеркивал: "Запретить публичное освещение и демонстрацию русскоязычных товаров и услуг, которые созданы в процессе осуществления деятельности в сфере культуры. Это книги, художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральный и цирковые постановки, концерты. Русский – язык страны-агрессора, и ему не место в сердце нашей столицы".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Сердючка спела в Киеве на русском "Все будет хорошо" и разозлила украинцев.