Цель — не оккупация: военный рассказал, чего действительно хочет Россия в Украине

Боевые действия не закончатся в скором времени

Россияне не намерены останавливаться в случае оккупации четырех областей и Крыма. Их задача — полное уничтожение Украины.

Об этом "Телеграфу" рассказал командир 429-го полка беспилотных систем ("Ахилес") Юрий Федоренко. По его словам, в настоящее время никаких предпосылок для завершения боевых действий нет.

"Настоящие намерения и цели РФ, которые они публично озвучивают — это уничтожение украинской государственности как явления. Стирание нас с карты мира. Вторая составляющая — это уничтожение украинского народа, как носителя культуры", — сказал он.

Для реализации этих целей Кремль будет отправлять своих солдат во все новые области, а также терроризировать мирное население, чтобы люди продолжали выезжать за границу.

При этом Федоренко добавил, что у Украины сейчас есть возможности останавливать на фронте противника, который имеет значительное преимущество ресурсах и силах, а также имеет внешнюю поддержку от стран вроде Китая и КНДР.

"Обращаясь к зрителям, прошу вас, пожалуйста, осознать, что война, к сожалению, не закончится в краткосрочной перспективе", — сказал он.

Напомним, военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью "Телеграфу" назвал два признака подготовки наступления на Киев из Беларуси. Для этого врагу нужно будет сосредоточить сотни тысяч бойцов и пригнать десятки эшелонов боеприпасов.