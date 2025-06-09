Вимоги росіян три роки тому були м’якшими

На нових переговорах у Стамбулі Росія висунула Україні більш жорсткі вимоги, ніж на переговорах у 2022 році. При цьому в Кремлі зробили крок до визнання того, що Київ не хотів війни і зараз її не хоче.

Про це розповів радник Володимира Путіна та голова російської переговорної делегації Володимир Мединський в інтерв’ю пропагандистським ЗМІ. Під час свого виступу він повторив багато російських наративів, хоча й трохи пом’якшив риторику у бік України.

"Я бачу в їхніх очах небажання воювати. Вони не хочуть воювати і не хочуть посилати на смерть своїх солдатів. Можливо, тому що в них залишився людський початок офіцера. Все-таки офіцер повинен берегти своїх солдатів. Я відчуваю це", — заявив він, говорячи про зустріч з українською делегацією.

При цьому Мединський знову повторив давню тезу про "однин народ".

"Вони нічим не відрізняються від росіян. Вони абсолютно такі самі. У схожій формі", — сказав радник Путіна.

Водночас він визнав і те, що вимоги на нинішніх переговорах стали жорсткішими, ніж три роки тому. Після цього Мединський завів традиційну пісню про "зовнішнє управління" і звинуватив країни Заходу в тому, що у 2022 році угода між Україною та Росією не була підписана.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський неодноразово нагадував, що Україна ніколи не хотіла війни і вона закінчиться у той самий момент, коли того захоче Путін. Водночас росіяни на міжнародній арені постійно намагаються просунути переконання, ніби саме Україна не бажає завершувати бойові дії.

Як повідомлялося раніше, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця в нещодавньому інтерв’ю розповідав, що на переговорах у Стамбулі росіяни завзято заперечували сам факт існування українського народу, постійно провокували українців та погрожували висунути претензії на ще більше областей.