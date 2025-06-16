Некий "военный Трамп". Как оценивают назначение "Мадяра" на роль командующего СБС

"Мадяр" – не классический военный

Назначение майора Роберта "Мадяра" Бровди на должность командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) до сих пор у многих вызывает вопросы. Ведь его военный опыт значительно меньше предшественника полковника Вадима Сухаревского.

Об этом говорится в материале РБК-Украина. Отмечается, что "Мадяр" — одно из лиц "Линию дронов", но до полномасштабного вторжения он был далек от военного дела.

По мнению бывшего заместителя начальника Генштаба Игоря Романенко, "Мадяр" – не классический военный. Он до начала великой войны занимался агробизнесом, а свой военный путь начал с Оболонского ТРО. Поэтому его сравнивают с президентом США Дональдом Трампом, который в свое время являлся успешным бизнесменом, а потом начал политическую карьеру.

"Сухаревский – военный, он сформировал в очень тяжелых условиях новый род войск. Теперь его назначили якобы на генеральскую должность, но на самом деле это понижение – один из заместителей на оперативном командовании после руководства отдельным родом войск. А "Мадяр" – этакий "военный Трамп", выходец из бизнеса, хотя способный с точки зрения организации процессов", – считает Романенко.

Кроме того, РБК пишет, что несколько собеседников также считают, что "Мадяр" имеет заметно меньший военный опыт. Однако люди видят, как он умеет выстраивать коммуникацию и обладает хорошими организаторскими способностями.

"Возможно, Сухаревскому не удалось проявить себя как лидера. Справится ли на его месте Бровди — это вопрос. Однако он в прошлом довольно успешный бизнесмен. После этого ему удалось самостоятельно пройти стремительный карьерный лифт в армии, став командиром бригады. Его новая должность — это и о менеджменте. Думаю, его управленческие способности точно будут способствовать ему на его должности" – сказал один из собеседников.

Для справки

Бровди Роберт, позывной "Мадяр" — украинский военнослужащий, майор Вооруженных Сил Украины, более известен, как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". В 2025 году получил награду Герой Украины. С июня 2025 года назначен на должность командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Вадим Сухаревский, позывной "Борсук" — украинский военный, полковник, заместитель командующего оперативным командованием "Восток". Бывший командующий Сил беспилотных систем ВСУ (2024—2025), заместитель Главнокомандующего ВСУ (2024), командир 59-й мотопехотной бригады (2022—2024), начальник штаба 35-й бригады морской пехоты (2021—2022) (2016-2021), до того — военнослужащий десантных войск. Первый офицер Вооруженных сил Украины, под чьим командованием открыт огонь на поражение российских боевиков. В 2022 году получил награду Герой Украины.

Ранее "Телеграф" показывал, как до войны выглядел новый командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.