Чому Тернопіль кращий за Київ: чесне порівняння життя у столиці та "файному місті"

Чесне порівняння життя у столиці та "файному місті"

Вибір місця для життя – це завжди компроміс між можливостями та комфортом, шаленим ритмом столиці та спокоєм провінції. Багато українців, особливо після повномасштабного вторгнення, переосмислюють свої пріоритети, зважуючи всі "за" і "проти" мегаполісів та менших міст.

Чи варто залишатися у динамічному Києві, де вирує життя, чи краще обрати затишний і безпечний Тернопіль? Кожне місто має свої плюси, але й мінуси теж є. "Телеграф" порівняв, де українцям комфортніше жити сьогодні.

Житло: де дешевше винайняти квартиру

Питання житла чи не найперше, що хвилює кожного, хто задумується про переїзд. У столиці ціни на оренду стартують одразу з високих позначок, і знайти щось пристойне за розумні гроші – справжній квест.

За однокімнатну квартиру на околиці Києва доведеться викласти мінімум 15 000 гривень. Звісно, зустрічаються й варіанти по 10 000 грн, але умови там зазвичай не надто прийнятні. За комфортніші умови, в тому числі й у новобудові, доведеться викласти уже 25 000 – 40 000 гривень. При цьому площі квартир часто невеликі.

У Тернополі ситуація кардинально інша. За 6 500 – 10 000 гривень можна орендувати добротну однокімнатну квартиру з ремонтом або навіть двокімнатну. За 12 000 – 17 000 гривень можна знайти сучасне житло у новобудові з усіма зручностями та більшою площею.

Різниця очевидна: за ті ж гроші в Тернополі ви отримаєте значно кращі умови. Комунальні послуги в Києві можуть бути дещо дешевші, проте якість їх не завжди на висоті.

Робота: де гроші, а де — перспективи?

Київ традиційно вважається містом великих зарплат і безлічі вакансій, але й конкуренція тут надзвичайно висока. Знайти високооплачувану роботу, яка відповідає кваліфікації, можливо, але це потребує зусиль та часу.

Зарплати у столиці часто вищі, проте їх "з'їдають" дорожче житло та побут. За даними порталу Work.ua, середня заробітна плата в Києві у червні 2025 року (за вакансіями) становить 28 175 грн, тоді як за резюме — 38 555 грн.

Середня зарплата в Києві

Тернопіль, навпаки, страждає від низьких зарплат та обмеженого ринку праці. Знайти добре оплачувану роботу тут значно складніше, особливо якщо йдеться про кваліфіковані позиції.

Вакансія продавця у Тернополі

Вакансія продавця у Києві

За даними того ж Work.ua — у червні 2025 середня зарплата у Тернополі становить 22 899 грн. Проте, мешканці міста часто змушені погоджуватися і на менші доходи або шукати віддалену роботу.

Середня зарплата в Тернополі

Транспорт: швидкість проти спокою

У Києві добре розвинена транспортна система — метро, автобуси, електрички, маршрутки. Проте щоденні затори стали звичним явищем. У годину пік добиратися до роботи можна понад годину, і це не рідкість. Водночас метрополітен залишається найшвидшим способом пересування містом.

Проте, стан мостів у столиці викликає занепокоєння. Нещодавно повідомлялося, що у Києві обвалюється міст Патона. Мережею навіть ширилося відповідне відео:

Відео падіння каміння з мосту патона у Києві

До того ж будівництво метро на Виноградар та Троєщину також ніяк не просувається. І чи збудують його у 2030 році — питання відкрите.

Станція метро, Київ

У Тернополі ситуація кардинально інша. Місто компактне, заторів майже немає. Більшість поїздок займає 10–20 хвилин, до центру можна дійти пішки за 20-30 хвилин з будь-якого району. Транспорт працює стабільно, а дорожня інфраструктура — в задовільному стані. Вартість проїзду — 15 гривень по місту.

Громадський транспорт, Тернопіль

Безпека: куди не долітають ракети

Безпека — один із ключових факторів у період війни. Київ, як столиця, залишається стратегічною ціллю для російських атак.

Повітряні тривоги тут – буденність, а ризик потрапляння ракет залишається високим. Відчуття постійної загрози впливає на психологічний стан мешканців. Часто відсутні укриття у безпосередній близькості до житла, що змушує людей шукати відносного захисту у коридорах чи за правилом двох стін.

Після одного з останніх масштабних обстрілів весь Київ був у диму, спалахнули численні пожежі. Тоді росіяни атакували столицю безпілотниками та запускали ракети. Постраждало четверо людей.

Київ у диму після атаки росіян, 10 червня

Наслідки обстрілів Києва, 10 червня

Тернопіль у цьому плані виграє. Місто значно рідше зазнає обстрілів, і повітряні тривоги тут викликають менше паніки. Мешканці почуваються спокійніше і захищеніше. Хоча остання масована атака неабияк перелякала тернополян.

В ніч на 6 червня росіяни атакували місто безпілотниками і ракетами. Ворог поцілив у промислову інфраструктуру, у частини тернополян зникла електрика та вода, а біля місця влучання перекрили газ. Відомо про щонайменше 10 постраждалих.

Попри це, у час війни Тернопіль безпечніший для життя та родини.

Інфраструктура та дозвілля: великий вибір чи доступність?

У Києві необмежені можливості для дозвілля та розвитку: театри, музеї, галереї, ресторани, торгові центри, спортивні зали на будь-який смак. Проте, часто ці об'єкти розкидані по місту, і до них доводиться довго добиратися.

Ціни на розваги та послуги у столиці значно вищі. Наприклад, абонемент у спортзал може коштувати від 800 до 10 000 гривень, а заняття з тренером – від 400 до 900 гривень за годину. Вартість кави у столичних кав'ярнях коливається від 46 і вище. Наприклад, кафе-бар "Двір" пропонує каву РАФ банановий за 160 грн.

У Тернополі вибір закладів може бути меншим, але вони більш доступні. Тут є достатньо кав'ярень, ресторанів, спортзалів та парків, які знаходяться у пішій доступності від більшості житлових районів.

Наприклад, одним з найпопулярніших серед молоді є паб "Файне місто" — тут завжди людно, і не лише через вигідне розташування. Відвідувачі схвально відгукуються і про меню, і про обслуговування, і про ціни, що не менш важливо.

Відгук відвідувача пабу "Файне місто"

Паб "Файне місто"

Внутрішній дворик пабу

Ціни на послуги та відпочинок нижчі, а якість часто не поступається столичній. Наприклад, одне заняття у тренажерному залі вартує приблизно 230 грн, а місячний абонемент 850-1200 грн.

Аквапарк "Алігатор" у Тернополі

Поплавати у басейні чи скористатися всіма послугами аквапарку у Тернополі також відносно недорого — абонемент на 12 занять коштує 1750 грн, а за 1963 грн можна придбати "Royal Card" на 30 днів.

Екологія: чисте повітря чи промисловий смог?

Київ, як великий мегаполіс з інтенсивним трафіком та промисловими об'єктами, має проблеми з якістю повітря. Часом місто охоплює смог, а показники індексу якості повітря нерідко перевищують безпечні норми. Наприклад, буквально кілька днів тому в одному з районів Києва показник забруднення перевищував індекс 50, на вулиці був сильний сморід.

Тернопіль розташований у мальовничій місцевості з чистим повітрям та мінімальним промисловим забрудненням. Місто має репутацію одного з найчистіших в Україні. Тут багато зелені — сквери, парки і славнозвісне озеро, біля якого містяни проводять вільний час.

Набережна Тернопільського ставу

Парк "Сопільче"

Висновки: Вибір між Києвом і Тернополем залежить від пріоритетів. Столиця підходить амбітним людям, які шукають кар'єрні можливості та готові платити за це вищими цінами і ризиками. Тернопіль ідеальний для тих, хто цінує спокій, безпеку та розмірене життя, навіть за рахунок обмежених професійних перспектив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому у Броварах жити краще, ніж в Києві. Журналістка "Телеграфу" порівняла різні аспекти життя у столиці та передмісті.