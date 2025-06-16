Почему Тернополь лучше Киева: честное сравнение жизни в столице и "файному місті"

Честное сравнение жизни в столице и "файному місті"

Выбор места для жизни – это всегда компромисс между возможностями и комфортом, безумным ритмом столицы и спокойствием провинции. Многие украинцы, особенно после полномасштабного вторжения, переосмысливают свои приоритеты, взвешивая все "за" и "против" мегаполисов и меньших городов.

Стоит ли оставаться в динамичном Киеве, где бурлит жизнь, или лучше выбрать уютный и безопасный Тернополь? Каждый город имеет свои плюсы, но и минусы тоже есть. "Телеграф" сравнил, где украинцам комфортнее жить сегодня.

Жилье: где дешевле снять квартиру

Вопрос жилья едва ли не первое, что волнует каждого, кто задумывается о переезде. В столице цены на аренду стартуют сразу с высоких отметок, и найти что-нибудь приличное за разумные деньги – настоящий квест.

За однокомнатную квартиру в окрестностях Киева придется выложить минимум 15 000 гривен. Конечно, встречаются и варианты по 10 000 грн, но условия там обычно не слишком приемлемые. За более комфортные условия, в том числе и в новостройке, придется выложить уже 25 000 – 40 000 гривен. При этом площади квартир часто небольшие.

В Тернополе ситуация кардинально иная. За 6500 – 10000 гривен можно арендовать добротную однокомнатную квартиру с ремонтом или даже двухкомнатную. За 12 000 – 17 000 гривен можно найти современное жилье в новостройке со всеми удобствами и большей площадью.

Разница очевидна: за те же деньги в Тернополе вы получите лучшие условия. Коммунальные услуги в Киеве могут быть несколько дешевле, однако качество их не всегда на высоте.Найти высокооплачиваемую работу, которая соответствует квалификации, возможно, но это требует усилий и времени.

Работа: где деньги, а где перспективы?

Киев традиционно считается городом больших зарплат и множества вакансий, но и конкуренция здесь чрезвычайно высока. Найти высокооплачиваемую работу, которая соответствует квалификации, возможно, но это требует усилий и времени.

Зарплаты в столице часто выше, однако их "съедают" более дорогое жилье и быт. По данным портала Work.ua, средняя заработная плата в Киеве в июне 2025 года (по вакансиям) составляет 28 175 грн, тогда как за резюме — 38 555 грн.

Средняя зарплата в Киеве

Тернополь, напротив, страдает от низких зарплат и ограниченного рынка труда. Найти хорошо оплачиваемую работу здесь гораздо сложнее, тем более если речь идет о квалифицированных позициях.

Вакансия продавца в Тернополе

Вакансия продавца в Киеве

По данным того же Work.ua — в июне 2025 года средняя зарплата в Тернополе составляет 22 899 грн. Однако жители города часто вынуждены соглашаться и на меньшие доходы или искать отдаленную работу.

Средняя зарплата в Тернополе

Транспорт: скорость против покоя

В Киеве хорошо развита транспортная система — метро, автобусы, электрички, маршрутки. Однако ежедневные пробки стали привычным явлением. В час пик добираться до работы можно больше часа, и это не редкость. В то же время, метрополитен остается самым быстрым способом передвижения по городу.

Однако состояние мостов в столице вызывает беспокойство. Недавно сообщалось, что в Киеве обрушивается мост Патона. Сетью даже распространялось соответствующее видео:

Видео падения камней с моста патона в Киеве

К тому же, строительство метро на Виноградарь и Троещину также никак не продвигается. И построят ли его к 2030 году — вопрос открытый.

Станция метро, Киев

В Тернополе ситуация кардинально иная. Город компактный, пробок почти нет. Большинство поездок занимает 10-20 минут, до центра можно дойти пешком за 20-30 минут из любого района. Транспорт работает стабильно, а дорожная инфраструктура – в удовлетворительном состоянии. Стоимость проезда – 15 гривен по городу.

Общественный транспорт, Тернополь

Безопасность: куда не долетают ракеты

Безопасность – один из ключевых факторов в период войны. Киев как столица остается стратегической целью для российских атак.

Воздушные тревоги здесь – обыденность, а риск попадания ракет остается высоким. Ощущение постоянной угрозы влияет на психологическое состояние жителей. Часто отсутствуют укрытия в непосредственной близости от жилья, что заставляет людей искать относительной защиты в коридорах или по правилам двух стен.

После одного из последних масштабных обстрелов весь Киев был в дыму, вспыхнули многочисленные пожары. Тогда россияне атаковали столицу беспилотниками и запускали ракеты. Пострадали четыре человека.

Киев в дыму после атаки россиян, 10 июня

Последствия обстрелов Киева, 10 июня

Тернополь в этом плане выигрывает. Город значительно реже подвергается обстрелам, и воздушные тревоги здесь вызывают меньше паники. Жители чувствуют себя более спокойно и защищено. Хотя последняя массированная атака изрядно испугала жителей Тернополя.

В ночь на 6 июня россияне атаковали город беспилотниками и ракетами. Враг попал в промышленную инфраструктуру, у части жителей города исчезло электричество и вода, а у места попадания перекрыли газ. Известно по меньшей мере о 10 пострадавших.

Несмотря на это, во время войны Тернополь более безопасен для жизни и семьи.

Инфраструктура и досуг: большой выбор или доступность?

В Киеве неограниченные возможности для досуга и развития: театры, музеи, галереи, рестораны, торговые центры, спортивные залы на любой вкус. Однако часто эти объекты разбросаны по городу, и до них приходится долго добираться.

Цены на развлечения и услуги в столице значительно выше. К примеру, абонемент в спортзал может стоить от 800 до 10 000 гривен, а занятия с тренером – от 400 до 900 гривен в час. Стоимость кофе в столичных кафе колеблется от 46 и выше. К примеру, кафе-бар "Двор" предлагает кофе РАФ банановый за 160 грн.

Меню одного из киевских кафе

В Тернополе выбор заведений может быть меньше, но они более доступны. Здесь достаточно кафе, ресторанов, спортзалов и парков, которые находятся в пешей доступности от большинства жилых районов.

Например, одним из самых популярных среди молодежи является паб "Файне місто" — здесь всегда людно, и не только из-за выгодного расположения. Посетители одобрительно отзываются и о меню, и об обслуживании, и о ценах, что не менее важно.

Отзыв посетителя паба "Файный город"

Паб "Файный город"

Внутренний дворик паба

Цены на услуги и отдых ниже, а качество часто не уступает столичному. К примеру, одно занятие в тренажерном зале стоит примерно 230 грн, а месячный абонемент 850-1200 грн.

Аквапарк "Аллигатор" в Тернополе

Поплавать в бассейне или воспользоваться всеми услугами аквапарка в Тернополе также относительно недорого — абонемент на 12 занятий стоит 1750 грн, а за 1963 грн можно приобрести Royal Card на 30 дней.

Экология: чистый воздух или промышленный смог?

Киев, как крупный мегаполис с интенсивным трафиком и промышленными объектами, имеет проблемы с качеством воздуха. Иногда город охватывает смог, а показатели индекса качества воздуха нередко превышают безопасные нормы. Например, буквально несколько дней назад в одном из районов Киева показатель загрязнения превышал индекс 50, на улице стояла сильная вонь.

Тернополь находится в живописной местности с чистым воздухом и минимальным промышленным загрязнением. Город имеет репутацию одного из самых чистых в Украине. Здесь много зелени — скверы, парки и известное озеро, возле которого горожане проводят свободное время.

Тернопольское озеро

Набережная Тернопольского озера

Парк "Сопольче"

Выводы: Выбор между Киевом и Тернополем зависит от приоритетов. Столица подходит амбициозным людям, которые ищут карьерные возможности и готовы платить за это более высокими ценами и рисками. Тернополь идеален для тех, кто ценит спокойствие, безопасность и размеренную жизнь даже за счет ограниченных профессиональных перспектив.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему в Броварах жить лучше, чем в Киеве. Журналистка "Телеграфа" сравнила разные аспекты жизни в столице и пригороде.