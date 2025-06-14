В Запоріжжі лунають вибухи: місто під атакою ударних БПЛА росіян

Окупанти пустили безпілотники дуже низько – на висоті багатоповерхових будинків, щоб вбити якнайбільше цивільного населення

Запоріжжя ближче до ранку 14 червня опинилося під атакою ударних безпілотників. За даними моніторингу, до десяти ударних безпілотників атакують місто, частину з них вже збили мобільні вогневі групи.

Про численні вибухи та роботу МВГ в Запоріжжі повідомив власний кореспондент "Телеграфу". Також про атаку росіян написала секретар міської ради Запоріжжя Регіна Харченко.

"Серія вибухів! Будьте в безпеці!", – сказано у повідомленні.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про "вибухи у Запорізькій області". Місцеві видання пишуть, що щонайменше чотири ударні БПЛА було ліквідовано мобільними вогневими групами. Відомо також, що окупанти пустили безпілотники дуже низько – на висоті багатоповерхових будинків, щоб вбити якнайбільше цивільного населення та ускладнити роботу МВГ. Офіційної інформації про наслідки атаки поки що не надходило, місцеві канали пишуть про пожежу на місці одного з ударів.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 10 червня, росіяни завдали дронового удару по Одесі. Внаслідок атаки було пошкоджено пологовий будинок, а також станцію переливання крові, спортивний комплекс, легкові автомобілі та житлові будинки.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 10 червня Росія здійснила черговий масований обстріл Києва. Є руйнування, спалахнули численні пожежі, на ранок небо над столицею затягнув дим, якість повітря погіршилася. Відомо про чотирьох постраждалих.

Повітряні сили України (ПС) повідомляли, що Росія встановила новий абсолютний рекорд з кількості повітряних цілей, якими атакувала Україну у ніч на 9 червня. Вибухи лунали у більшості областей. Влучання зафіксовано у 10 локаціях, а падіння збитих уламків у — 17. Скільки було зброї, яку кількість збили сили ППО — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.