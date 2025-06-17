Чи настав час тікати з Києва: Коваленко пояснив, що робити українцям після посилення атак РФ

Нова осінь буде такою ж важкою, як і попередні

У ніч на вівторок, 17 червня, росіяни влаштували черговий масовий удар по Україні, через що постраждав насамперед Київ. А на тлі цього в мережі вже з’явилися заклики до того, що настав час виїжджати за межі міст, хоча експерти з цим не згодні.

Зокрема, український репер і командир роти 412-го полку "Немезис" безпілотних систем Олександр Ярмак у своєму Instagram оприлюднив послання про те, що осінь буде важкою. Музикант порекомендував українцям виїжджати за межі міст та триматися якнайдалі від стратегічних об’єктів.

"На жаль, це лише початок. Нас чекає жахлива кривава осінь", — написав Ярмак.

Втім, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко з цією думкою не погоджується. У коментарі "Телеграфу" він пояснив, що такі самі "криваві осені" були щороку після початку російського вторгнення.

"Зараз просто змінюється парадигма терору цивільного населення. Раніше це був терор ракетним озброєнням, переважно воно відігравало головну роль, тоді по Києву теж прилітало десятки балістичних ракет "Іскандер", десятки Х-101 та інших модифікацій — Х-555, "Калібри". Це була одна парадигма бойових дій, зараз у них проблеми з виробництвом у кількості, в якій вони хочуть для терору, ракет", — сказав він.

Коваленко підкреслив, що через проблеми з ракетами окупанти почали використовувати більш дешевий спосіб бити по мирних містах і перейшли до тактики концентрованих ударів по окремих населених пунктах.

"Ну от людина виїжджає з Києва і вона працює в Києві, вона зможе нормально їхати з якогось села і працювати на своєму місці? Це удар по економіці. Такі панічні заклики, вони ні до чого хорошого не приведуть. Люди мають бути уважнішими — спускатися у бомбосховища, у метро, ​​реагувати на загрози, стежити за моніторинговими каналами", — додав він.

Він каже, що від концентрованих ударів так само не захищені умовні Житомир, Луцьк, Тернопіль чи Кременчук, як і немає гарантій того, що дрон не впаде на якесь село.

"При цьому людина в цьому селі буде вирваною із загальної економічної системи — не працюватиме на нормальній роботі, не зможе забезпечити свою сім’ю чимось повноцінно. Знову ж таки, це руйнується життя цілої родини, якщо вони виїжджають за межі рідного міста і залишають все там", — сказав Коваленко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Київ був під ударом сотень дронів. Ми розповідали, скільки ще Росія може "кошмарити" столицю.