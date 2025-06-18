В одному каскаді — 15 водоспадів: де в Україні знайти таке диво (фото, відео)

Дістатися до водоспадів зможе не кожен — природне диво надійно сховане природою

Якщо про Манявський водоспад українці ще чули, то є більш приховані місця, які можуть вразити своєю красою. Серед них — Русилівські водоспади на Тернопільщині. Півтора десятка водоспадів утворюють каскад — вони висотою від пів метра до аж 12 метрів.

Це місце по праву може вважатися одним із найфотогенічніших. 15 водоспадів мають ширину від 10 до 15 метрів. Навколо — шари гірських порід червоного та зеленкуватого кольорів. їх вкривають трави та чагарники. Справжні дикі джунглі на заході України.

Загалом довжина каскаду близько кілометра, тож тут можна приємно провести час за прогулянкою. Русилівські водоспади входять до складу Національного природного парку "Дністровський каньйон". Спуск до водоспадів може бути достатньо складним, особливо після дощу — скелі стають слизькими. До них веде кілька драбин. Ті, хто відвідав водоспади кажуть — людям з порушеннями роботи опорно-рухового апарату чи дітям буде складно, шлях непростий.

Як знайти Русилівські водоспади

Знаходиться природне диво на правому березі ріки Стрипа, біля села Русилів в ущелині. Поруч також є й інші пам'ятки, зокрема Язловецький замок, тому водоспади можуть стати точкою на загальному маршруті.

Каскад водоспадів вражає красою

Дістатися сюди не так просто. Від Русилова потрібно іти пішки, як і від Язлівця. З Язлівця є гарно протоптана стежка. Орієнтир — вежа костелу, вона має бути позаду. Якщо ж ви дістались Русилова, там є табличка "Водоспади" перед сільським магазином. Вона вкаже напрямок. Дістатися до Русилова чи Язлівця можна машиною, чи автобусом з Тернополя або ж автівкою.

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