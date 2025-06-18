В одном каскаде – 15 водопадов: где в Украине найти такое чудо (фото, видео)

Добраться до водопадов сможет не каждый — природное чудо надежно скрыто природой

Если о Манявском водопаде украинцы еще слышали, то есть более скрытые места, которые могут поразить своей красотой. Среди них – Русиловские водопады на Тернопольщине. Полтора десятка водопадов образуют каскад — они высотой от полуметра до 12 метров.

Это место по праву может считаться одним из самых фотогеничных. 15 водопадов имеют ширину от 10 до 15 метров. Вокруг — слои горных пород красного и зеленого цвета. Их покрывают травы и кустарники. Настоящие дикие джунгли на западе Украины.

В общей сложности длина каскада около километра, поэтому здесь можно приятно провести время за прогулкой. Русиловские водопады входят в состав Национального природного парка "Днестровский каньон". Спуск к водопадам может быть достаточно сложным, особенно после дождя – скалы становятся скользкими. К ним ведет несколько лестниц. Посетившие водопады говорят — людям с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата или детям будет сложно, путь непростой.

Как найти Русиловские водопады

Находится природное чудо на правом берегу реки Стрипа, возле села Русилов в ущелье. Рядом также есть и другие достопримечательности, в частности Язловецкий замок, поэтому водопады могут стать точкой на общем маршруте.

Каскад водопадов поражает красотой

Добраться сюда не так просто. От Русилова нужно идти пешком, как и от Язловца. Из Язловца есть хорошо протоптанная тропа. Ориентир – башня костела, она должна быть позади. Если же вы добрались до Русилова, там есть табличка "Водопады" перед сельским магазином. Она укажет направление. Добраться до Русилова или Язловца можно машиной, автобусом из Тернополя или автомобилем.

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