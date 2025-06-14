Про нього знають навіть у Європі: яке озеро найбільше в Україні та як туди дістатися

Існує романтична легенда про створення цієї водойми

В Україні є безліч незвичайних водойм, які заворожують своєю красою. Серед них "Біле озеро" у Рівненській області, а також природне озеро Ялпуг, яке не лише є найбільшим в Україні, а й входить до трійки найбільших озер Європи.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де знаходиться озеро Ялпуг і чим воно є унікальним. Ми дізналися деякі цікаві факти.

Де в Україні найбільше прісноводне озеро

Дивовижна водойма Ялпуг належать до групи річкових озер, які були сформовані завдяки розливам Дунаю. Це озеро вражає своїми розмірами та знаходиться у трьох районах Одеської області: Болградському, Ренійському та Ізмаїльському.

Найбільше озеро в Україні

Довжина водойми становить 39 кілометрів, а ширина — 6 кілометрів. Середня глибина Ялпуга становить 2 метри, але в період паводків значення може підвищуватися до 6 метрів. Це ідеальне місце для тих, хто хоче втекти далеко від міської метушні та побути наодинці з природою.

Озеро Ялпуг

Але найбільше на Ялпуг люблять приїжджати рибалки, адже у водоймі мешкає безліч видів риб, деякі з них досить рідко зустрічаються в інших озерах. На берегах Ялпуга можна побачити височини, балки, очеретяні ділянки, плавні й все це створює мальовничий краєвид.

Ялпуг входить до трійки найбільших озер у Європі

Але відоме озеро не лише в Україні, а й за її межами. Ялпуг входить до топ-3 найбільших озер Європи за розміром серед лиманних/прісноводних озер — особливо серед озер, не відокремлених повністю від моря.

Озеро Ялпуг

Єдина проблема в тому, що дивовижна водойма стрімко забруднюється, зокрема хімічними та виробничими речовинами, і це триває довгі роки. Дно озера переважно брудне, але вода зазвичай чиста.

Як виглядає озеро Ялпуг

Водойма використовується для питного водопостачання, рибництва, а влітку — для зрошення полів. Купатися у найбільшому прісноводному озері України не рекомендують, на його території немає для цього навіть спеціально обладнаних пляжів. Але багато хто періодично нехтує цією забороною.

Як дістатися до озера Ялпуг

Найбільше озеро України знаходиться неподалік міста Болград. З Одеси можна дістатися до водойми своїм автомобілем (їхати у бік Березівки через селище Суворове) або автобусом, що їде у напрямку міста Ізмаїл або міста Болград (поїздка займе близько 2-4 годин).

Де знаходиться озеро Ялпуг

"Телеграф" писав раніше, де в Україні є екзотичний куточок, про який мало хто знає. Він дивує своєю блакитною водою та піщаними скелями.