Українська Шрі-Ланка з неймовірними краєвидами. Де це і скільки коштує відпочинок

Навколо кар'єру з озером розкинувся хвойний ліс

В Україні є чимало унікальних місць для літнього відпочинку. До прикладу, Черепашинецький кар’єр на Вінниччині з мальовничим озером бірюзового кольору.

"Телеграф" розповість, скільки коштує відпочинок на цьому кар'єрі, а також як до нього добратися. Зауважимо, що це місце часто називають українською Шрі-Ланкою чи Мальдівами.

Черепашинецький кар’єр

На території цього кар'єру знаходиться мальовниче та прозоре озеро. При цьому максимальна глибина у водоймі сягає 100 метрів. А сам кар'єр оточений хвойними лісами та пагорбами. Раніше тут видобували граніт, а зараз — це одне з найкращих курортних місць України.

Черепашинецький кар’єр

Черепашинецький кар’єр на Віниччині

Озеро на території кар'єру утворилось у 1990- роках. Після призупинення його розробки територію затопили підземні джерела. Наразі навколо водойми розташований хвойний ліс та гранітні кручі. На березі озера місцеві облаштували кафе та будиночки, які можна орендувати.

Зауважимо, що пляжі та заходи у воду не облаштовані. Варто бути обачними, оскільки в деяких місцях стирчать з-під води великі шматки граніту.

Черепашинецький кар’єр на Віниччині

Черепашинецький кар’єр на карті

Вартість відпочинку

Оренда житла на базах відпочинку від 2200 -3500 грн за добу, є також оренда цілих будинків.

Одноденний тур з Києва (трансфер + супровід) 700–1390 грн.

Оренда шезлонга/альтанки/мангалу/катамарана складає від 200 до 800 грн, залежно від виду.

Як доїхати до Черепашинецького кар’єра

З Вінниці:

Автомобілем: їхати треба трасою Житомирська (E40/M21), а перед селом Загребельня повернути на село Черепашинці. Далі приблизно кілометр ґрунтовкою до кар’єру

Громадським транспортом: автобус "Вінниця – Голубівка". Він ходить від автовокзалу — три рази на день: 6:40, 11:30, 15:40, квиток приблизно 100 грн. Також є маршрутки з Калинівки.

З Києва:

На авто слід їхати трасою Е40 до Житомира, далі М21 до Загребельні, потім Черепашинці і до кар’єру — 4–5 годин дороги.

Автобусні тури: виїзд із Києва (зазвичай метро Житомирська), трансфер автобусом, екскурсійне обслуговування — від 700 до 1390 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що неподалік Житомира є "блакитна лагуна", яку називають українськими Мальдівами.