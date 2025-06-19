Знав, але мовчав? Що Трампу було відомо про масовану атаку дронів на Київ

Циклічність атак вказувала на наліт 17 червня

Раптова втеча Дональда Трампа з саміту "Великої сімки", де президент США мав зустрітися із Володимиром Зеленським, навряд чи пов’язана із попередженням РФ про масований дроновий удар по Києву 17 червня, як про це пише військовий і блогер Кирило Сазонов. Однак деяка інформація американському лідеру була відома.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Він пояснив, чи міг Трамп знати про підготовку росіянами атаки на Київ.

Він нагадав, що є інформація стратегічного, оперативного і тактичного характеру, тому це не рівень Трампа, щоб йому повідомляли про кожну російську атаку на Україну, особливо враховуючи, що вони відбуваються щодня.

— Я робив викладки по кількості дронів і можна сказати про певну циклічність. Такі атаки здійснюються раз на тиждень, і якщо попередня масована атака відбулася 9-10 червня, то логічно припустити, що якраз у ніч з 16-го на 17-те така атака могла повторитися, — робить висновок військовий експерт

За його словами, не обов'язково було попереджати Трампа про саме цю атаку, але те, що він був проінформований про подальші дії російського керівництва — нема жодних сумнівів.

— Можна вигадувати дуже багато конспірологічних теорій, але це не мій фах. Можемо пропустити: з огляду на те, що існувала певна циклічність і було досить вірогідним нанесення такого удару, Дональд Трамп і поїхав з полів форму G7, — каже полковник запасу ЗСУ.

Він пояснив свою обережність у коментарях тим, що маючи доступ до певної інформації, Трамп не буде реагувати на кожен запуск дронів.

— Противник запустив по Києву 175 дронів і всього-на-всього 14 крилатих ракет. Якщо Трампу будуть повідомляти про кожну таку атаку (це на тлі 440 ударних безпілотників типу "шахед", загалом запущених по Україні. — Ред.), погодьтеся, не дуже велика цифра. Знов-таки, треба розуміти рівень сприйняття стратегічний і тактичний, притаманний цьому рівню спілкування. Тому Трамп знав про те, що відбувається, у цьому нема сумнівів, але він нічого не робить, — підсумував Сергій Грабський.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи може Росія запускати по Україні 700 "шахедів" за добу.