"Вони б не залишилися живими": Путін цинічно збрехав про удар по Києву та звинуватив журналістів у брехні

При цьому Путін посміхався, демонструючи радість від того, що знову вдалося вбити українців

Російський правитель Володимир Путін під час спілкування з пресою на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 18 червня цинічно збрехав, що удар по Києву 17 червня нібито був спрямований на "військові об'єкти". Також він звинуватив журналістів у брехні, заявивши, що жодних цивільних об'єктів нібито не уразили.

Зухвалу брехню Путіна вже опублікувала російська пропаганда. Зокрема, він заявив, що західні журналісти, мовляв, не могли нічого бачити, оскільки вони "не залишилися б живими".

"Якби ваші журналісти бачили б як були знищені нашими ракетами цілі житлові квартали, вони навряд чи вам могли про це щось сказати, вони не залишилися б живими… Якщо вони щось і бачили, то бачили збоку. Удар був не по житлових кварталах, а по об'єктах ОПК. По заводах, які виробляють військову техніку", – заявив Путін у відповідь на прохання американського журналіста пояснити, навіщо Росія вбила 28 цивільних.

При цьому Путін посміхався, демонструючи радість від того, що знову вдалося вбити українців. Також він вчергове згадав про одну з "ідефікс" російського режиму – "демілітаризацію України" та примудрився прив'язати холоднокровне вбивство десятків цивільних до "досягнення" цієї мети.

"Ми не робимо жодного секрету. Одна з цілей "спеціальної військової операції" — демілітаризація України, позбавлення її можливості мати збройні сили, що загрожують нам", – заявив російський правитель.

Нагадаємо, що вранці 17 червня Київ пережив один із найстрашніших ударів з початку війни. Росіяни атакували місто касетними боєприпасами та вщент зруйнували під'їзд багатоповерхівки. Вдень 18 червня було відомо вже про 26 загиблих. В тому числі з-під завалів багатоповерхівки у Солом’янському районі витягли тіло молодого хлопця. Батьки загиблого цілий день перебували біля рятувальників в очікуванні дива.

Ближче до вечора 18 червня мер Києва Віталій Кличко повідомив про завершення рятувальних робіт та назвав остаточну цифру загиблих в результаті російської атаки – 28 осіб. Серед них – загиблий громадянин США, життя якого забрала дронова атака, що передувала ракетному обстрілу.