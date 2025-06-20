Таємничий сад, про який не знають навіть половина киян: де він захований і чим цікавий (фото)

Це унікальний артпростір, де природна краса базальтових стовпів гармонійно поєднується з авторськими скульптурами та казковим фонтаном

У столиці України є особливе місце, де гармонійно поєднуються природа і мистецтво — Сад каменів на Оболонській набережній. Цей невеликий, але надзвичайно атмосферний сквер став справжньою окрасою району.

Для мешканців Києва та його гостей цей куточок став справжнім культурним оазисом, де кожен може отримати щось особливе для себе — чи то натхнення від споглядання мистецьких творів, чи то просто можливість відпочити в затишній атмосфері. "Телеграф" розповість, де його знайти.

Народження культурного простору

Історія Саду каменів розпочалася у 2011 році завдяки ініціативі будівельної компанії "МЖК "Оболонь". Автором цього унікального мистецького простору став талановитий ужгородський скульптор Олексій Шамшура, який зумів створити справжній шедевр ландшафтного дизайну.

Сад каменів став логічним завершенням багаторічного процесу облаштування Оболонської набережної, додавши останній штрих до формування цієї популярної зони відпочинку киян.

Архітектурні особливості

Головною родзинкою саду є поєднання природних і штучних елементів. На території розташовані величні базальтові кам'яні стовпи природного походження, які гармонійно доповнюються кількома колонами у класичному античному стилі. Це поєднання створює неповторний ансамбль, що захоплює відвідувачів своєю красою.

Особливу увагу привертають камені, привезені з різних куточків України. Кожен з них має свою історію, про яку розповідають інформаційні таблички, встановлені поруч. Це робить прогулянку садом не лише естетичною насолодою, а й пізнавальною подорожжю Україною.

Фонтан-казка

Безумовною перлиною Саду каменів є фонтан діаметром 11 метрів із зворушливою композицією. Скульптура зображує трьох дівчаток, які граються під дощем, ховаючись під великим грибком. Одна з них тримає на руках милого цуценя — ця деталь надає всій композиції особливої теплоти та життєрадісності.

Вночі фонтан перетворюється на справжнє світлове шоу завдяки художньому підсвічуванню, що створює магічну атмосферу та приваблює романтиків і любителів вечірніх прогулянок.

Простір для відпочинку

Сад каменів — це не лише мистецька галерея просто неба. Тут продумано все для комфортного відпочинку відвідувачів. Серед бронзових скульптур і кам'яних брил розташовані зручні лавочки, де можна присісти та насолодитися красою навколишнього ландшафту.

Декоративні зелені насадження додають саду свіжості та природності, створюючи ідеальний баланс між мистецтвом і природою. Таким чином, Сад каменів на Оболоні — це не просто сквер, а справжній культурний і природний оазис.

Розташування та доступність.

Сад каменів знаходиться за адресою проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, неподалік від Північного мосту. Це місце є початком знаменитої Оболонської набережної — однієї з найулюбленіших зон відпочинку киян і гостей столиці.

Зручне розташування робить сад легкодоступним для всіх охочих. Сюди легко дістатися як громадським транспортом, так і особистим автомобілем.

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