Таинственный сад, о котором не знают даже половина киевлян: где он спрятан и чем интересен (фото)

Это уникальное артпространство, где природная красота базальтовых столбов гармонично сочетается с авторскими скульптурами и сказочным фонтаном.

В столице Украины есть особое место, где гармонично сочетаются природа и искусство Сад камней на Оболонской набережной. Этот небольшой, но очень атмосферный сквер стал настоящим украшением района.

Для жителей Киева и его гостей этот уголок стал настоящим культурным оазисом, где каждый может получить что-то особенное для себя — будь то вдохновение от созерцания художественных произведений или просто возможность отдохнуть в уютной атмосфере. Телеграф расскажет, где его найти.

Рождение культурного пространства

История Сада камней началась в 2011 году благодаря инициативе строительной компании "МЖК "Оболонь". Автором этого уникального художественного пространства стал талантливый ужгородский скульптор Алексей Шамшура, сумевший создать настоящий шедевр ландшафтного дизайна.

Сад камней стал логическим завершением многолетнего обустройства Оболонской набережной, добавив последний штрих к формированию этой популярной зоны отдыха киевлян.

Архитектурные особенности

Главной изюминкой сада есть сочетание природных и искусственных элементов. На территории расположены величественные базальтовые каменные столбы природного происхождения, гармонично дополняемые несколькими колоннами в классическом античном стиле. Это сочетание создает неповторимый ансамбль, увлекающий посетителей своей красотой.

Особое внимание привлекают камни, привезенные из разных уголков Украины. У каждого из них есть своя история, о которой рассказывают информационные таблички, установленные рядом. Это делает прогулку по саду не только эстетическим наслаждением, но и познавательным путешествием по Украине.

Фонтон-сказка

Безусловной жемчужиной сада камней является фонтан диаметром 11 метров с трогательной композицией. Скульптура изображает трех девочек, играющих под дождем, прячась под большим грибком. Одна из них держит на руках милого щенка — эта деталь придает всей композиции особую теплоту и жизнерадостность.

Ночью фонтан превращается в настоящее световое шоу благодаря художественной подсветке, что создает магическую атмосферу и привлекает романтиков и любителей вечерних прогулок.

Пространство для отдыха

Сад камней — это не только художественная галерея под открытым небом. Здесь продумано все для комфортного отдыха посетителей. Среди бронзовых скульптур и каменных глыб расположены удобные лавочки, где можно присесть и насладиться красотой окружающего ландшафта.

Декоративные зеленые насаждения придают саду свежесть и естественность, создавая идеальный баланс между искусством и природой. Таким образом, Сад камней на Оболони – это не просто сквер, а настоящий культурный и природный оазис.

Расположение и доступность

Сад камней находится по адресу проспект Героев Сталинграда, 2-Г, недалеко от Северного моста. Это место является началом знаменитой Оболонской набережной – одной из самых любимых зон отдыха киевлян и гостей столицы.

Удобное расположение делает сад легкодоступным для всех желающих. Сюда легко добраться как общественным транспортом, так и личным автомобилем.

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